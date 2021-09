Bitcoin et Ethereum corrigent à la baisse alors que le SOL continue d’augmenter

Le prix du Bitcoin a entamé une correction à la baisse à partir de 53 000 $. Ethereum corrigé en dessous de 3 800 $, XRP est en baisse de près de 5%. SOL a prolongé son rallye et a même dépassé les 190 $.

Le prix du Bitcoin n’a pas réussi à franchir la résistance de 53 000 $ et a entamé une correction à la baisse. BTC s’est négocié en dessous de 52 000 $ et 51 500 $. Actuellement (11h30 UTC), il se négocie bien en dessous de 52 000 $ et pourrait encore se corriger vers 50 500 $.

De même, la plupart des principaux altcoins corrigent les gains. L’ETH est en baisse de 4% et s’est même échangé en dessous du support de 3 800 $. Le XRP a fortement baissé après un rejet près de la zone des 1 415 $. L’ADA était également en baisse de 7% et s’échangeait en dessous du niveau de 2,70 $.

Capitalisation boursière totale

Source : https://www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après avoir fait face à un rejet proche de 53 000 $, le prix du bitcoin a entamé une correction à la baisse. BTC est tombé en dessous des niveaux de support de 52 000 $ et 51 500 $. Le prochain support majeur est proche du niveau de 50 500 $. Toute nouvelle perte pourrait peut-être pousser le prix vers la zone de support de 50 000 $.

S’il y a une nouvelle poussée, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 52 000 $. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 52 500 $, au-dessus duquel le prix pourrait tester 53 000 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum n’a pas réussi à franchir les niveaux de résistance de 3 980 $ et 4 000 $. En conséquence, l’ETH a réagi à la baisse et s’est échangé en dessous de la zone de support de 3 850 $. Le prix est même tombé en dessous de 2 800 $ et pourrait continuer à se diriger vers le support de 2 680 $.

À la hausse, une résistance immédiate est proche du niveau de 3 820 $. La prochaine résistance majeure se forme maintenant à près de 3 850 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait initier une hausse régulière vers le niveau de 3 920 $ à court terme.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a initié une correction à la baisse à partir de la zone de 3,00 $. ADA a cassé les niveaux de support de 2,88 $ et 2,80 $. Il consolide maintenant près du support à 2,65 $. Si les ours restent en action, il y a un risque d’un mouvement vers le niveau de 2,50 $ à court terme.

Litecoin (LTC) est en baisse de près de 8% et a même dépassé le niveau de support de 212 $. Les taureaux ont maintenant du mal à protéger la zone de support de 205 $. S’ils ne protègent pas 205 $, il y a un risque d’effondrement par en dessous le support de 200 $. Dans ce cas, le prix pourrait glisser vers le niveau de 188 $.

Dogecoin (DOGE) a également baissé de près de 8% et s’est négocié en dessous du support de 0,300 $. Le prix est même tombé en dessous de 0,292 $ et se rapproche du niveau de 0,285 $. Toute nouvelle perte pourrait conduire le prix vers le niveau de 0,278 $.

Le prix du XRP a fortement chuté de 1 415 $ et s’est échangé en dessous de 1,32 $. Le prix s’est même échangé en dessous du support à 1,30 $. Il détient désormais la zone de support de 1,28 $. S’il y a une nouvelle poussée, le prix pourrait tester le niveau de 1,32 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont baissé de plus de 10%, notamment REV, AUDIO, AVAX, MIOTA, ZEN, ICP, FIL, ETC, CELO, SUSHI, NEO, ENJ, COMP, DASH, UNI et VET. A l’inverse, SOL reste élevé et a même cassé le niveau des 190$ avant de corriger à la baisse.

En bref, le prix du bitcoin corrige les gains inférieurs à 52 000 $. Si BTC ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 50 500 $, il pourrait y avoir une baisse vers la zone de support de 48 000 $.

