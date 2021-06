Bitcoin et Ethereum corrigent les bénéfices, ETC maintient le rallye

Comparer

Le prix du Bitcoin a suivi une trajectoire haussière au-dessus de la zone de résistance de 35 000 $. BTC a même dépassé 36 000 $ et a grimpé au-dessus de 36 500 $. Actuellement (04:36 UTC), il corrige les gains, mais les taureaux pourraient rester actifs à près de 35 000 $.

En outre, la plupart des principaux altcoins se négocient au-dessus du support clé. L’ETH a prolongé son rallye au-dessus de 2 200 $ avant que les ours n’apparaissent près de 2 250 $. Le XRP/USD s’est redressé au-dessus de 0,70 $ et de 0,72 $ avant de corriger les gains.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Il y a eu une augmentation constante du prix du bitcoin au-dessus de la zone de résistance de 35 000 $. BTC a même cassé 36 000 $, mais a eu du mal à gagner du terrain au-dessus de 36 500 $. En conséquence, il y a eu une correction à la baisse en dessous de 36 000 $. À la baisse, la résistance précédente proche de 35 000 $ pourrait fournir un support. Le prochain grand support se forme maintenant près de la zone des 34 200 $.

La résistance initiale est proche de la zone des 36 000 $. La première résistance majeure est proche de 36 500 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait remonter au niveau de 38 000 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix d’Ethereum a surclassé le bitcoin et a dépassé 2 150 $. Il a même dépassé les 2 200 $ et testé l’obstacle des 2 250 $. Le prix corrige maintenant les gains et se négocie en dessous de 2 150 $. Un support initial est proche du niveau de 2 100 $, en dessous duquel le prix pourrait tester 2 050 $.

S’il y a une nouvelle poussée, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 2 200 $. La principale résistance se forme maintenant près du niveau de 2 250 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) a encore grimpé au-dessus de la résistance de 300 $. BNB a testé 315 $ et corrige maintenant ses gains. Un support immédiat est proche de 292 $, mais le support de cassure clé est à 280 $. À la hausse, le prix pourrait prendre une impulsion haussière s’il y a une clôture quotidienne au-dessus du niveau de 300 $.

Litecoin (LTC) a prolongé son mouvement haussier au-dessus de la résistance de 142 $. Cependant, les taureaux ont lutté près de la résistance de 150. Il corrige maintenant les gains et se négocie près de 142 $. S’il y a plus de pertes, le prix pourrait tester le support de 135 $ zone à court terme.

Dogecoin (DOGE) s’est encore redressé au-dessus de la résistance de 0,265 $. Il a testé 0,275$ avant de couper les gains. DOGE consolide maintenant près du support de 0,250 $. S’il y a plus de pertes, les ours pourraient tester le support à 0,220 $.

Le prix du XRP a prolongé son rallye au-dessus du niveau de 0,700 $. Le prix a même grimpé au-dessus de 0,720 $ avant que les ours n’apparaissent près de 0,735 $. Le XRP se négocie maintenant en dessous de 0,700 $, mais les taureaux pourraient rester actifs près de la zone de support de 0,650 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont généré plus de 8%, notamment ETC, BTG, QTUM, ZEN, DCR, ZEC, FIL, VET, EGLD, SHIB, WAVES, OMG et TEL. Parmi ceux-ci, ETC a augmenté de 29%, touchant presque 62 $, avant de corriger à la baisse. Comme indiqué, le réseau Ethereum Classic subira un fork pour mettre en œuvre la mise à jour Magneto, prévue pour fin juillet, a annoncé l’équipe. La mise à jour inclura des fonctionnalités de mise à niveau d’Ethereum Berlin et donc certaines propositions d’amélioration d’Ethereum qui traiteront des frais de gaz et de sécurité du réseau.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin corrige les gains de la résistance de 36 500 $. Tant que BTC reste stable au-dessus de 35 000 $ et 34 000 $, il y a des chances d’une nouvelle poussée.