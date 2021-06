Bitcoin et Ethereum corrigent les gains, les altcoins sont toujours attrayants

Comparer

Le prix du Bitcoin a dépassé les niveaux de résistance de 33 500 $ et 34 000 $. BTC a même dépassé les 34 500 $, mais il n’a pas réussi à franchir la résistance de 35 000 $. Actuellement (04h45 UTC), il corrige les bénéfices et se négocie au-dessus de 32 500 $.

En outre, la plupart des principaux altcoins pourraient rester dans une zone positive. L’ETH n’a pas pu rester au-dessus de 2 000 $, mais il a toujours 1 850 $. Le XRP / USD se négocie au-dessus de 0,600 $ mais fait face à des obstacles proches de 0,650 $.

Prix ​​du bitcoin

Il y a eu une augmentation décente du prix du bitcoin au-dessus de la zone de résistance de 33 500 $. BTC a même dépassé les 34 000 $, mais il n’y a pas eu de test de 35 000 $. Le prix a entamé une correction à la baisse en dessous de 34 000 $. Il s’est même échangé en dessous de 33 500 $ et se dirige apparemment vers les niveaux de support de 32 200 $ et 32 ​​000 $. Toute autre perte pourrait nécessiter une preuve de 30 500 $.

À la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 33 500 $. La première résistance majeure est maintenant proche de 34 000 $, suivie de la barrière clé de 35 000 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum a également suivi un schéma similaire et n’a pas réussi à franchir le niveau de résistance de 2 050 $. ETH a initié une correction à la baisse en dessous des niveaux de 2 000 $ et 1 950 $. Il consolide maintenant près de 1 900 $, avec un support décent proche du niveau de 1 850 $.

Une résistance immédiate à la hausse est proche du niveau de 1 960 $. La première résistance clé se forme maintenant près du niveau de 2 000 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) détenait une bonne offre au-dessus du niveau de 280 $. BNB a même dépassé la barre des 300 $. Cependant, il n’a pas réussi à rester au-dessus de 300 $, mais maintient des gains au-dessus de la barre des 300 $. Niveau de 280 $. S’il y a une cassure baissière en dessous de 280$, il y a un risque d’un mouvement vers le niveau de 265$.

Litecoin (LTC) a du mal à dépasser les niveaux de 132 $ et 135 $. LTC consolide près de 128 $, avec un support décent près de 125 $. Le principal support de rupture se forme maintenant près du niveau de 120 USD.

Dogecoin (DOGE) a grimpé au-dessus du niveau de 0,200 $ et a même dépassé 0,220 $. Il est désormais bénéficiaire et pourrait grimper pour tester le niveau de 0,250 $. S’il y a une nouvelle baisse, les taureaux pourraient protéger le niveau de 0,200 $.

Le prix du XRP se négocie dans une zone positive au-dessus du niveau de 0,600 $. Le prix s’est même maintenu au-dessus de 0,620 $, et il semble que les taureaux s’attendent à une cassure nette au-dessus de 0,650 $. La prochaine grande résistance à la hausse est proche du niveau de 0,680 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont généré plus de 5%, notamment KLAY, ANKR, QNT, TRX, BTG, BAKE, BTT, GRT, ZEN, ADA et ETC. Parmi ceux-ci, KLAY a rebondi de 22% et a franchi le niveau de 1,00 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin corrige les gains en dessous du niveau pivot de 33 500 $. Si BTC ne tient pas au-dessus de 32 000 $, il y a un risque d’une nouvelle vague baissière à court terme.

