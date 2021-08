Bitcoin et Ethereum corrigent les gains, les taureaux restent actifs Crypto new media

Le prix du Bitcoin a pris de l’ampleur après s’être stabilisé au-dessus de la résistance de 40 000 USD. En conséquence, BTC a franchi les niveaux de résistance de 42 000 USD et 43 500 USD. Il est actuellement (04h30 UTC) en train de corriger à la baisse, mais les taureaux pourraient également rester actifs près de 43 000 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins corrigent également les gains. Le week-end dernier, l’ETH a surperformé le bitcoin et a franchi la zone de résistance des 3 000 USD. Cependant, aujourd’hui, il a chuté de 6 %, contre 3 % pour la BTC. Le XRP est également passé au-dessus de 0,800 USD avant de corriger à la baisse.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une clôture au-dessus de 40 000 USD, le prix du bitcoin a pris une impulsion haussière. BTC a dépassé le prochain obstacle clé à 42 000 USD. Enfin, il y a eu une augmentation régulière vers le niveau de 45 000 USD. Le prix a grimpé vers 45 400 USD avant de commencer une correction à la baisse.

Il y a eu une cassure sous le niveau de 44 000 USD. Un premier support à la baisse est proche du niveau de 43 000 USD. Le premier support majeur est proche du niveau de 42 000 USD, où les taureaux pourraient prendre position.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum est resté dans une zone haussière et a franchi le niveau de résistance de 3 000 USD. L’ETH a même compensé 3 100 USD et s’est négocié à près de 3 200 USD. Il corrige maintenant les gains et se négocie en dessous de 3 000 USD.

Un premier support est proche du niveau de 2 880 USD. Le prochain support majeur est proche du niveau de 2 750 USD, en dessous duquel le prix pourrait tester le principal support hebdomadaire à 2 620 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a cassé le niveau de résistance de 1,40 USD et a presque testé la zone de 1,50 USD. Il corrige maintenant à la baisse et se négocie près de 1,40 USD. S’il y a une cassure à la baisse en dessous de 1,40 USD, le prix pourrait tester la zone de support de 1,35 USD à court terme.

Litecoin (LTC) a franchi les niveaux de résistance de 150 et 155 USD. Cependant, les haussiers n’ont pas réussi à pousser le prix au-dessus de 160 USD. Il a corrigé en dessous de 150 USD et il pourrait même revoir le support de 142 USD. Le prochain support majeur est proche du niveau des 140 USD. A la hausse, le niveau de 155 USD est une zone pivot.

Dogecoin (DOGE) s’est redressé après avoir franchi la zone de résistance de 0,220 USD. Il a même cassé le niveau de 0,250 USD et testé la zone de 0,272 USD. Le prix corrige maintenant à la baisse, mais les acheteurs pourraient rester actifs près de 0,220 USD. Le principal support est toujours proche de 0,200 USD.

Le prix du XRP s’est accéléré au-dessus des niveaux de résistance de 0,780 USD et 0,800 USD. Il a même dépassé 0,820 USD avant de redescendre en dessous de 0,800 USD. Le principal support à la baisse se forme maintenant près du niveau de 0,750 USD, en dessous duquel les baissiers pourraient tester 0,700 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont baissé de plus de 5%, notamment FTM, NEXO, SHIB, SUSHI, AXS, QNT, OKB, XTZ, THETA, ZEC, ZRX, COMP, AVAX et TEL. Pendant ce temps, CHZ, HOT, HNT et XDC sont en hausse de plus de 5%.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin se négocie au-dessus des niveaux de support de 42 000 USD et 40 000 USD. L’action globale des prix suggère des chances de hausses supplémentaires au-dessus de la résistance de 45 000 USD à court terme.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre une crypto-monnaie :