Bitcoin et Ethereum corrigent les gains, SOL dépasse les 200 USD

Le prix du Bitcoin plane au-dessus du niveau de 63 000 USD. Ethereum a reculé en dessous de 4 200 USD, le XRP n’a pas réussi à effacer 1,15 USD. Le SOL reste élevé et il a franchi le niveau des 200 USD.

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement (04:25 UTC) bien en dessous de 64 000 USD et il pourrait y avoir plus d’inconvénients à court terme.

En outre, la plupart des principaux altcoins réduisent également les gains. L’ETH s’est négocié en dessous des niveaux de support de 4 320 et 4 250 USD. XRP a toujours du mal à franchir la zone de résistance de 1,15 USD. ADA a testé 2,30 USD avant de corriger à la baisse.

Prix ​​du bitcoin

Après avoir atteint un nouveau sommet historique plus tôt cette semaine, le prix du bitcoin a entamé une correction à la baisse en dessous de 66 000 USD. BTC s’est négocié en dessous des niveaux de support de 65 000 USD et 64 200 USD. Il a testé 62 000 dollars et il consolide désormais ses pertes. A la baisse, un premier support est proche de 62 500 USD. Le premier support majeur est proche de 62 000 USD, en dessous duquel le prix pourrait tester le support de 60 500 USD.

S’il y a une nouvelle augmentation, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 64 200 USD. La prochaine résistance majeure est proche de 65 000 USD, au-dessus de laquelle les taureaux pourraient éventuellement viser un nouveau sommet historique.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a pu atteindre le niveau de 4 200 USD. L’ETH a même dépassé les 4 350 USD, mais il n’a pas réussi à tester la résistance des 4 400 USD. Un plus haut s’est formé à près de 4 375 USD avant d’amorcer une correction à la baisse. Le prix se négocie désormais en dessous de 4 200 USD, mais il pourrait trouver des offres proches de 4 050 USD et 4 000 USD.

À la hausse, le prix fait face à une résistance proche du niveau de 4 200 USD. La première résistance clé est proche de 4 250 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait augmenter vers 4 350 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a franchi les niveaux de résistance de 2,18 USD et 2,20 USD. Il a dépassé les 2,32 USD avant de corriger à la baisse. Il se négocie désormais en dessous de 2,20 USD, avec un support clé à 2,15 USD. Des pertes supplémentaires peuvent éventuellement conduire le prix vers 2,05 USD.

Le litecoin (LTC) a corrigé à la baisse par rapport aux 212 USD. Il se consolide près du niveau de 200 USD, avec un support majeur à 192 USD. Des pertes supplémentaires pourraient ouvrir la porte à une baisse plus importante à court terme. S’il y a une nouvelle augmentation, les haussiers pourraient viser une cassure au-dessus de 212 USD.

Dogecoin (DOGE) est de retour sous le niveau de 0,250 USD. Un premier support est proche de 0,240 USD. Le premier support majeur est de 0,232 USD, en dessous duquel le prix pourrait baisser vers le niveau de 0,220 USD. S’il y a une nouvelle augmentation au-dessus de 0,250 USD, le prix pourrait augmenter vers 0,265 USD.

Le prix du XRP n’a pas réussi à se renforcer au-dessus de 1,15 USD et a entamé une correction à la baisse. Il se négocie désormais près de 1,10 USD, avec un support immédiat à 1,08 USD. Le prochain support majeur est proche de 1,05 USD, en dessous duquel le prix pourrait tester 1,00 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 5%, notamment RUNE, GRT, SOL, ZEC, VET, NEAR, NEXO, LINK, EGLD, AVAX, XMR et HT. Parmi ceux-ci, RUNE a gagné 35% et a dépassé le niveau des 10 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin corrige les gains inférieurs à 64 000 USD. Il semble que BTC pourrait même baisser en dessous de 62 000 USD, mais la zone 60 000 USD pourrait constituer un support solide.

