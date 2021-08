Bitcoin et Ethereum deviennent rouges, SOL Rallies ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix du Bitcoin n’est pas resté au-dessus de la zone de support de 47 200 USD, a prolongé sa baisse et a testé la zone de 46 500 USD. Il se négocie actuellement (04h00 UTC) dans la zone rouge et il pourrait continuer à baisser à 46 000 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins baissent. L’ETH se négocie bien en dessous de 3 150 USD et pourrait tester 3 000 USD. XRP a testé le support de 1,05 USD avant d’entamer une phase de consolidation. L’ADA a encore baissé et a même atteint un pic en dessous du support de 2,50 USD.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une clôture en dessous de 48 000 USD, le prix du bitcoin a prolongé sa baisse. BTC a franchi les niveaux de 47 200 USD et 47 000 USD. Il a même testé 46 500 USD. Le prochain support clé est proche du niveau de 46 000 USD. D’autres inconvénients pourraient éventuellement ouvrir la porte à un mouvement vers le niveau de 45 000 USD.

A la hausse, une résistance immédiate est proche du niveau de 47 200 USD. La première résistance majeure est proche du niveau de 47 800 USD, suivi de 48 000 USD. La principale résistance est proche de 48 500 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait progressivement se redresser.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a franchi le support de 3 110 USD et prolongé sa baisse. L’ETH a testé 3 050 USD et reste exposé à davantage de pertes. Ensuite, le prochain support majeur est proche du niveau de 3 000 USD. Une cassure à la baisse en dessous de 3 000 USD pourrait conduire le prix vers le niveau de 2 880 USD.

S’il y a une correction à la hausse, une résistance immédiate est proche du niveau de 3 150 USD. La principale résistance à la cassure se forme maintenant près du niveau de 3 200 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) est en baisse de 4% et a franchi la zone de support de 2,60 USD. L’ADA a même grimpé en dessous de 2,50 USD et peine à se redresser. S’il y a une clôture en dessous de 2,50 USD, le prix pourrait baisser davantage vers la zone de support de 2,20 USD. A l’inverse, le cours pourrait remonter à 2,65 USD. La prochaine résistance majeure se situe près du niveau de 2,72 USD.

Le litecoin (LTC) s’est installé en dessous de 170 USD et semble avoir du mal à rester au-dessus du support de 165 USD. Si les baissiers dépassent les 165 USD, ils pourraient viser un test du niveau des 155 USD. Le prochain support majeur est proche de 150 USD. A la hausse, les haussiers pourraient faire face à des obstacles proches de 172 USD.

Dogecoin (DOGE) se négocie désormais bien en dessous du niveau pivot de 0,280 USD. Le prochain support majeur se situe à 0,250 USD, en dessous duquel il existe un risque de baisse plus importante. S’il y a une vague de reprise, le prix pourrait faire face à un intérêt vendeur proche du niveau de 0,280 USD.

Le prix XRP s’est établi en dessous du niveau de support de 1,12 USD. Il a même testé le support de 1,05 USD. Si les ours restent actifs, il pourrait y avoir une baisse vers le support de 1,00 USD. A la hausse, le support précédent près de 1,15 USD pourrait agir comme une résistance.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins sont en baisse de 8%, notamment NEAR, FTM, DASH, ZIL, ZEC, HNT, XTZ, DGB, KCS, ONE, NEO, AUDIO, SC, RVN et MIOTA. Parmi ceux-ci, NEAR et FTM sont en baisse de plus de 12%.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin baisse lentement en dessous de 47 000 USD. Si BTC dépasse 46 500 USD, il pourrait même avoir du mal à rester au-dessus du niveau de 46 000 USD.

