Bitcoin et Ethereum luttent pour franchir des obstacles clés

Le cours du Bitcoin peine à liquider 48.000$ et 48.500$. Ethereum s’échangeait en dessous du support de 3 500 $, le XRP est maintenant bien en dessous de 1,12 $. SHIB et AUDIO continuent de progresser de plus de 25 %.

Le prix du Bitcoin n’a pas dépassé le niveau de résistance de 48 000 $. BTC se dirige actuellement (11:53 UTC) vers le support de 47 000 $. Tout autre inconvénient pourrait nécessiter une preuve de 46 000 $.

De même, la plupart des principaux altcoins sont en train de baisser. ETH est en baisse de plus de 4% et a dépassé le support de 3 500 $. XRP est également en baisse de 4% et teste le support de 1,05 $. ADA pourrait revoir la zone de support de 2,25 $ à court terme.

Capitalisation boursière totale

Prix ​​du bitcoin

Après avoir lutté pour effacer la résistance de 48 000 $, le prix du bitcoin a commencé une correction à la baisse. BTC s’est négocié en dessous du niveau de 47 500 $ et il semble que les ours pointent vers un test de la zone de support de 47 000 $. S’il y a des pertes supplémentaires, le prix pourrait même dépasser 46 500 $. Le prochain support majeur est proche du niveau de 46 000 $.

À la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 48 000 $. Le principal obstacle est proche du niveau de 48 500 $, au-dessus duquel le prix pourrait augmenter régulièrement.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum n’a pas réussi à franchir la résistance de 3 600 $. ETH a amorcé une nouvelle baisse et a cassé le support à 3 500 $. Il est en baisse de plus de 4%, mais les taureaux sont actifs à près de 3 450 $. S’il y a une clôture en dessous de 3 450 $, le prix pourrait même baisser vers le niveau de 3 380 $.

S’il y a une nouvelle poussée, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 3 500. La prochaine grande résistance pour les taureaux est proche du niveau de 3 550 $.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) n’a pas réussi à dépasser le niveau de 2,45 $. En conséquence, il y a eu une réaction baissière en dessous du niveau de 2,40 $. Le prix se rapproche maintenant du support de 2,32 $. S’il y a des pertes supplémentaires, le prix pourrait revoir le support de 2,25 $ à court terme. À la hausse, le niveau de 2,45 $ est un obstacle clé, suivi de 2,50 $.

Litecoin (LTC) a dépassé le niveau de 192 $ et a réagi à la baisse. Il s’est échangé en dessous des niveaux de support de 188 $ et 185. Si les ours restent actifs, il pourrait y avoir une baisse vers le niveau de support de 175 $. Le prochain grand support est proche de 172 $.

Dogecoin (DOGE) a tenté de dépasser 0,250 $, mais a échoué. Il a testé le niveau de 0,260 $ et a entamé une correction à la baisse. Le prix est à nouveau inférieur à 0,250 $ et il pourrait continuer à baisser vers 0,235 $. Le prochain support majeur est proche du niveau de 0,220 $.

Le prix XRP n’a pas réussi à effacer la zone de résistance de 1,12 $. Il a réagi à la baisse en dessous de 1,08 $. Le cours s’approche maintenant du support de 1,05 $. Le principal support de cassure est proche de 1,00 $. S’il y a une clôture en dessous de 1,00 $, le prix pourrait accélérer vers le niveau de 0,88 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont baissé de plus de 5%, notamment SOL, PERP, SNX, RUNE, SUSHI, ICX, HBAR, REN, ALGO, ONE, XEC, CRV et COMP. Parmi ceux-ci, SOL a baissé de plus de 13% et a dépassé le niveau de 140 $.

En bref, le prix du bitcoin baisse et se négocie bien en dessous de 48 000 $. Si le BTC dépasse 47 000 $, il pourrait même glisser vers le niveau de 46 000 $.

