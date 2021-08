Bitcoin et Ethereum maintiennent la prise en charge de la tendance à la hausse, Altcoins Rally ⋆ Crypto new media

Le prix du Bitcoin est resté soutenu au-dessus de la zone des 43 200 USD. BTC a entamé une nouvelle augmentation et a pu dépasser la résistance de 45 000 USD. Il a même failli tester 46 500 USD et il est actuellement (05:10 UTC) en train de consolider ses gains.

De même, la plupart des principaux altcoins augmentent régulièrement. L’ETH détient le support de 3 000 USD, mais il fait face à des obstacles proches de 3 200 USD. Le XRP est stable au-dessus de 0,800 USD, avec un support majeur à 0,780 USD.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une correction à la baisse à court terme, le prix du bitcoin a repris de la vigueur pour dépasser les 45 000 USD. La BTC a même dépassé la résistance de 46 500 USD et s’est négociée à un nouveau sommet hebdomadaire. Il consolide désormais ses gains bien au-dessus de 45 000 USD. A la hausse, la première résistance clé est proche du niveau de 46 500 USD. Une cassure nette au-dessus de 46 500 USD pourrait donner le ton pour un mouvement vers le niveau de 48 000 USD.

Un premier support à la baisse est proche du niveau de 45 200 USD. Le premier support majeur est proche du niveau de 45 000 USD, en dessous duquel le prix pourrait tester 44 200 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a également suivi une tendance similaire à partir de la zone de support de 2 900 USD. L’ETH est remonté au-dessus de 3 000 et 3 120 USD. Il fait désormais face à une résistance majeure proche des 3 200 USD. Si les taureaux se renforcent pour un mouvement au-dessus de 3 200 USD, le prix pourrait grimper vers 3 500 USD.

A la baisse, un support immédiat est proche du niveau de 3 050 USD. Le prochain support majeur est proche du niveau de 3 000 USD, en dessous duquel le prix pourrait retester 2 900 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) se négocie au-dessus des niveaux de support de 1,42 USD et 1,40 USD. A la hausse, le niveau de 1,50 USD est une zone de cassure majeure. Une clôture au-dessus de 1,50 USD peut éventuellement déclencher un rallye plus fort. Dans ce cas, le prix pourrait monter vers le niveau de 1,65 USD.

Litecoin (LTC) est en hausse de 9% et il a fortement augmenté après avoir franchi la barre des 150 USD. LTC se négocie désormais au-dessus de 160 USD, avec une résistance immédiate à 165 USD. Tout gain supplémentaire pourrait nécessiter un mouvement vers la barrière des 180 USD.

Dogecoin (DOGE) est en hausse de 5% et se négocie au-dessus du niveau pivot de 0,250 USD. Il semble que les haussiers visent un test de la résistance de 0,300 USD. S’il y a une correction à la baisse, DOGE pourrait trouver des offres fortes près du niveau pivot de 0,220 USD.

Le prix XRP se consolide au-dessus du support de 0,800 USD. Le prochain support majeur est proche du niveau de 0,780 USD. A la hausse, une cassure au-dessus du niveau de 0,820 USD pourrait bien déclencher un mouvement vers 0,850 USD. La prochaine résistance clé se situe à 0,880 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont gagné plus de 10%, notamment RVN, ONE, CHZ, VGX, ENJ, AVAX, HT, FTT, DASH, OKB, UNI et TEL. Parmi ceux-ci, RVN a progressé de 20% et a cassé la résistance de 0,11 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin se négocie au-dessus des niveaux de support de 45 000 USD et 44 000 USD. Si le BTC dépasse 46 500 USD, il pourrait augmenter régulièrement vers la résistance de 48 000 USD.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre une crypto-monnaie :