Bitcoin et Ethereum montent plus haut, les altcoins commencent à se rallier

Hier, le prix du bitcoin a prolongé sa baisse en dessous de la zone de support de 30 000 $. BTC a testé la zone de 28 800 $ avant le début d’une augmentation majeure. Actuellement (04:40 UTC), il teste le niveau de 34 000 $.

De même, la plupart des principaux altcoins sont sur le rallye. L’ETH est tombé vers le niveau de 1 700 $ avant de remonter au-dessus de 2 000 $. Le XRP / USD a plongé vers le support de 0,500 $ avant que les taureaux ne prennent le dessus.

Source : www.tradingview.com

Il y a eu des pertes supplémentaires dans le prix du bitcoin en dessous de la zone de support de 32 000 $. BTC a pris une impulsion baissière et a même atteint un pic en dessous du support de 30 000 $. Il a testé 28 800 $ avant l’apparition des taureaux. Le prix a commencé une forte hausse au-dessus du niveau de 30 000 $. Il a même dépassé 32 000 $ et 33 500 $.

Si le prix dépasse 34 000 $, il pourrait tester la résistance clé de 35 000 $. À la baisse, un support initial est proche du niveau de 33 200 $. Le support clé est maintenant à 32 500 $, en dessous duquel il existe un risque de chute vers le niveau de 31 200 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix d’Ethereum a également suivi une tendance similaire et a grimpé vers le niveau de 1 700 $. Récemment, il y a eu un fort mouvement haussier au-dessus des niveaux de 1 850 $ et 1 900 $. Le prix a même dépassé les 2 000 $, mais il pourrait faire face à des vendeurs proches des niveaux de 2 080 $ et 2 100 $.

Un support initial est proche du niveau de 1 950 $. Le prochain support clé se forme maintenant près du niveau de 1 880 $, en dessous duquel le prix pourrait revoir 1 700 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) a même franchi les niveaux de support de 250 $ et 240. BNB a grimpé vers 225 $ avant que les taureaux ne prennent position. Le prix est de retour au-dessus de 250 $ et gagne du terrain au-dessus du niveau de 280 $. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 300 $.

Litecoin (LTC) a grimpé en dessous de la zone de support de 112 $. LTC a testé 105 $ avant de commencer une reprise décente. Le prix est de retour au-dessus de 125 $, mais il pourrait faire face à une résistance proche des niveaux de 132 $ et 135 $.

Dogecoin (DOGE) a fortement baissé en dessous des niveaux de support de 0,20 $ et 0,18 $. Il a même testé 0,165 $ avant de récupérer plus haut. À la hausse, le prix fait maintenant face à une résistance proche de 0,212 $ et 0,220 $ à court terme.

Le prix du XRP est resté dans une zone baissière et a prolongé sa baisse en dessous du support de 0,550 $. Il a testé la zone des 0,500 $ avant de corriger à la hausse. Le prix est revenu au-dessus de 0,600 $, mais il pourrait être en difficulté près de 0,620 $. La principale résistance se forme maintenant près du niveau de 0,650 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont généré plus de 5%, notamment LPT, CELO, NEXO, FIL, HNT, LEO, COMP, MKR, HBAR, ZEC, UNI et SOL. Parmi ceux-ci, LPT a augmenté de plus de 23% et a franchi le niveau de 25 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin progresse au-dessus du niveau de 33 000 $. Si le BTC dépasse 34 000 $, il pourrait même dépasser la zone de résistance de 35 000 $ au cours des prochaines sessions.