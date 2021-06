Bitcoin et Ethereum peuvent coexister avec DeFi en réunissant les deux

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Source : Adobe / p_r_g

Alors que certains des membres les plus actifs des communautés Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) ne cessent de se battre pour la technologie et l’argent, entre autres (y compris les mèmes), ces deux réseaux alimentés par la blockchain peuvent toujours coexister. , selon le Bitcoin Conférence 2021. participants parlant à Cryptonews.com. Et la finance décentralisée (DeFi) pourrait jouer un rôle ici.

La conférence, qui s’est tenue plus tôt ce mois-ci à Miami, aux États-Unis, s’est avérée être un événement majeur, avec des milliers de personnes présentes ainsi qu’un certain nombre d’orateurs de renom à l’intérieur et à l’extérieur de la cryptosphère.

Parmi les questions discutées entre certains des experts de l’industrie et Cryptonews.com figurait la dynamique turbulente de Bitcoin-Ethereum.

Mais les deux ne sont pas nécessairement aussi liés que certains peuvent le penser, ils existent plutôt en parallèle.

“Comparer l’ETH et le BTC directement, c’est comme comparer des pommes à des oranges”, selon Zeeshan Feroz, directeur de la croissance de la société de Paiements cryptographiques MoonPay .

De l’avis de Matthew Gundrum, directeur marketing du service paie de Crypto-monnaies bitwage , “les gens ne réalisent pas que l’ETH et le BTC essaient de faire deux choses distinctes et peuvent donc coexister.”

Les deux réseaux ont connu une “adoption spectaculaire” en 2021 jusqu’à présent, ce qui “ne montrera pas de ralentissement au cours de la prochaine décennie”, malgré des revers occasionnels en cours de route, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, William Zielke, directeur du marketing pour le fournisseur de paiements par crypto-monnaie BitPay , a déclaré que si BTC reste la crypto la plus populaire utilisée par ses consommateurs pour les achats, représentant près de 72%, l’ETH est passé à près de 10%.

« Ils ont tous deux une forte perception des actifs numériques rapides, sécurisés et modernes. Et les deux fonctionnent très bien comme option de paiement “, a déclaré Zielke, qui a également noté que ” malheureusement, les deux ont des taux élevés pendant les périodes de pointe “.

De plus, Bitcoin a certainement suscité un intérêt plus institutionnel ces derniers temps, tandis que l’intérêt pour l’ETH augmente également.

MicroStratégie , par exemple, il a adopté BTC comme sa principale réserve de trésorerie car « les caractéristiques techniques de Bitcoin en font un portefeuille de trésorerie d’entreprise idéal et diversifié », selon David Shafrir, co-fondateur et président de GDA Capital , la branche des marchés des capitaux de la Groupe GDA. des entreprises .

“À moyen terme, je pense que BTC continuera de croître en tant qu’actif de trésorerie et de consolider sa position de crypto-monnaie la plus utilisée. D’un autre côté, je pense que l’ETH se développera sur ses bottes à moyen terme. Cas d’utilisation pour ETH continuera à se développer, tirée par le marché du NFT pour l’un », a ajouté Feroz.

Et DeFi change également la donne.

« Plus récemment, les investisseurs institutionnels se tournent de plus en plus vers Ethereum, principalement pour participer aux applications. [DeFi], comme “l’agriculture de rendement”, [y] certains portefeuilles institutionnels de baleines dominent désormais les fonds d’actions de bon nombre de ces plateformes », a déclaré Shafrir.

DeFi exploite des contrats intelligents qui exécutent automatiquement le code qui réside sur les blockchains, principalement Ethereum. Alors que les mesures des portefeuilles individuels continuent de s’améliorer, de l’argent frais continue d’entrer sur le marché des fonds DeFi, des sociétés de trading et des plateformes de performance centralisées “qui fournissent la majeure partie de la liquidité”.

De nouvelles applications sont constamment construites sur Ethereum, ce qui amène les marchés financiers traditionnels à devenir “beaucoup plus sophistiqués dans leur compréhension du potentiel des crypto-monnaies en tant que classe d’actifs”, a déclaré Shafrir, ajoutant qu’il suffit de regarder le nombre de ponts qui sont en construction. à Ethereum à partir d’autres plateformes de blockchain, telles que Corda.

Ponts décentralisés

Et en parlant de ponts, DeFi pourrait en faire partie. Mais certains se demandent quel rôle BTC jouera dans DeFi.

Selon William Zielke, l’espace DeFi en évolution rapide “apporte efficacement le bitcoin au réseau Ethereum”, offrant ainsi aux traders de blockchain un pont vers Ethereum tout en maintenant l’exposition au BTC.

« En tant que tel, le combo représente une forte menace pour les services bancaires et financiers traditionnels. Nous pensons que les services financiers décentralisés sont l’avenir », a déclaré Zielke.

Bitcoin est l’application DeFi d’origine, a déclaré David Shafrir, mais “le secteur DeFi, tel que propagé par le réseau Ethereum, a très peu d’utilité pour BTC pour le moment”, étant donné que BTC sur Ethereum ne peut pas être utilisé directement, mais doit être converti en un jeton ERC-20, ou « emballé ».

Pour ce faire, le bitcoin d’origine est verrouillé dans un contrat intelligent tiers. Par conséquent, alors que les utilisateurs peuvent utiliser leur BTC pour générer des revenus passifs, les ponts bitcoin impliqués peuvent apporter un certain nombre de facteurs de risque à son capital, y compris le vol par le protocole offert par le wrapper “, ce qui va en quelque sorte à l’encontre du point de DeFi “, ” Shafrir mentionné. , ajoutant que « À long terme, DeFi changera complètement la structure du système financier. Il est douteux que le bitcoin joue un rôle majeur dans cela. »

Cela dit, ce que ces actifs possèdent, c’est le pouvoir de décentraliser l’argent et les applications, a déclaré Matthew Gundrum.

“De cette façon, l’humanité peut travailler ensemble pour créer un monde meilleur ensemble sans l’étouffement du contrôle centralisé”, a-t-il ajouté.

De plus, selon Zeeshan Feroz, nous devrions rechercher “l’opportunité au-delà de ‘quelle plate-forme sera dominante’ car, dans le grand schéma des choses, cela n’a pas vraiment d’importance”.

___

Apprendre encore plus:

– DeFi a connu une année 2021 solide, portée par de nouvelles tendances et de nouveaux paradigmes

– DeFi en Bitcoin pour grandir dans l’ombre d’Ethereum

– Comment Bitcoin et DeFi sont des phénomènes complètement différents

– Pourquoi Ethereum est loin de “l’argent à ultrasons”

– La lutte entre Bitcoin et Ethereum s’intensifie au milieu de l’entrée de nouveaux capitaux dans l’espace

– Two Bs Salty Battle – Adam de Bitcoin tourne le dos à Vitalik d’Ethereum