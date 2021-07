Bitcoin et Ethereum pouces plus haut, BNB surperforme

Comparer

Le prix du Bitcoin est resté bien au-dessus des niveaux de support de 33 200 $ et 33 500 $. BTC semble former une base et pourrait indiquer une nouvelle augmentation au-dessus de 35 000 $. Actuellement (04:34 UTC), il est bloqué dans une fourchette, avec des obstacles clés proches de 35 000 $ et 35 500 $.

En outre, la plupart des principaux altcoins augmentent lentement. ETH a accéléré et a pu s’installer au-dessus du niveau de 2 300 $. XRP consolide au-dessus de 0,65 $ et il pourrait essayer de tester à nouveau 0,70 $.

Prix ​​du bitcoin

Après avoir lutté pour rester au-dessus de 35 000 $, le prix du bitcoin a entamé une correction à la baisse. Le BTC s’est échangé en dessous de 34 000 $ mais est resté bien soutenu près de 33 200 $. Le prix a formé une base et a entamé un mouvement haussier plus fort au-dessus de 34 000 $. La première résistance majeure est toujours proche de 35 000 $. Une clôture au-dessus de 35 000 $ pourrait initier un rallye plus important au cours des prochaines sessions.

Un premier support à la baisse est proche du niveau de 34 000 $. Le premier support clé est proche de 33 500 $, suivi du niveau principal de 33 200 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum est resté bien au-dessus de la zone de support de 2 200 $. ETH a amorcé une nouvelle poussée et a dépassé les 2 300 $. Si le prix se stabilise au-dessus de 2 350 $, il pourrait remonter à 2 400 $ et 2 450 $.

S’il y a une nouvelle baisse, le prix pourrait trouver un support proche du niveau de 2280. Le prochain support majeur se forme maintenant près du niveau de 2250 $, en dessous duquel le prix pourrait tester 2200 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

La pièce Binance (BNB) progresse au-dessus du niveau de 320. BNB a même franchi la résistance de 325. Il semble que les taureaux visent à dépasser le niveau de 340. La prochaine résistance clé est proche du niveau de 350.

Litecoin (LTC) muestra algunos signos positivos por encima de los niveles de USD 138 y USD 140. Sin embargo, LTC enfrenta una fuerte resistencia cerca del nivel de USD 150. Un cierre por encima de USD 150 podría iniciar un aumento más fuerte en el court terme. À la baisse, le niveau de 132 $ est une zone de support décente.

Dogecoin (DOGE) sous-performe et se négocie toujours bien en dessous de la zone de résistance de 0,250 $. Si les ours restent en action, il y a un risque de chute à 0,212$. Le prochain support majeur est proche du niveau de 0,200 $.

Le prix du XRP se négocie bien au-dessus de 0,650 $ et augmente lentement. Une résistance immédiate est proche du niveau de 0,680 $. La principale résistance est toujours proche de 0,70 $. Une clôture au-dessus de 0,70 $ US pourrait déclencher un rallye plus fort à court terme.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont gagné plus de 10%, notamment MANA, KCS, ONE, KSM, FTT, ENJ, LUNA, STX, CAKE, CHZ et BAT. Parmi ceux-ci, MANA a augmenté de 25% et a franchi le niveau de 0,70 $, tandis que KSC a bondi de 30%, dépassant les 14 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin se négocie au-dessus de la zone de support de 33 500 $. Si BTC dépasse les 35 000 $, cela pourrait déclencher une augmentation plus importante au cours des prochaines sessions.

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre des crypto-monnaies :