Bitcoin et Ethereum prolongent leur rallye, les Altcoins deviennent verts Crypto new media

Le prix du Bitcoin est resté stable au-dessus de la zone de support de 38 000 USD. En conséquence, BTC a entamé une nouvelle augmentation et a franchi les niveaux de résistance de 39 000 USD et 40 000 USD. Le prix oscille désormais entre 40 000 USD et 41 000 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins tentent également d’étendre leurs gains. L’ETH a surperformé le bitcoin et a franchi la zone de résistance de 2 800 USD. Le XRP se rapproche de 0,75 USD.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après un nouveau test de 38 000 USD, le prix du bitcoin a entamé une nouvelle augmentation. La BTC a pu augmenter régulièrement au-dessus des niveaux de résistance de 39 000 USD et 40 000 USD. Il a même franchi le niveau de 41 000 USD avant de corriger à la baisse et de se rapprocher à nouveau des 40 000 USD. Cependant, il est remonté à 41 000 USD.

A la baisse, le niveau de 39 200 USD est un support clé. Le premier support majeur est proche de 39 000 USD, en dessous duquel le prix pourrait retester la zone de support de 38 000 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum est resté dans une zone haussière et a franchi le niveau de résistance de 2 750 USD. L’ETH a même compensé 2 800 USD et corrigeait également ses gains, avant de revenir à 2 800 USD.

S’il y a une correction à la baisse plus forte, le niveau de 2 700 USD pourrait fournir un support. Le prochain support majeur est proche du niveau de 2 650 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) gagnait du rythme vers le niveau de 1,40 USD, mais il n’a pas réussi à dépasser ce niveau et a baissé. Il y a un risque d’un nouveau test du niveau de support de 1,30 USD.

Le litecoin (LTC) est en hausse et s’échange au-dessus du niveau de 142 USD. Une clôture au-dessus du niveau de 145 USD pourrait augmenter les chances d’une cassure au-dessus de 150 USD. Inversement, le prix pourrait tester le niveau de support de 130 USD.

Dogecoin (DOGE) a sous-performé mais a réussi à dépasser le niveau de 0,200 USD. S’il y a une cassure à la baisse en dessous de 0,188 USD, le prix pourrait accélérer les pertes. Le prochain support majeur est proche de 0,165 USD. A la hausse, le niveau de 0,220 USD est un obstacle majeur.

Le prix XRP se négocie au-dessus de la zone de support de 0,700 USD. Si le XRP efface la résistance de 0,750 USD, il pourrait continuer à augmenter. La prochaine résistance majeure pourrait être de 0,800 USD. Tout gain supplémentaire pourrait conduire le prix vers 0,880 USD ou même plus haut à court terme.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont gagné plus de 5%, notamment THETA, UNI, MKR, SUSHI, FTM, OKB, SNX, TFUEL, VGX, FTT, AAVE, ZEN et ICP. Parmi ceux-ci, THETA a progressé de 16% et a franchi le niveau de 7 USD, avant de corriger à la baisse.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin montre des signes positifs et se négocie bien au-dessus de 39 200 USD. Une clôture quotidienne réussie au-dessus de 40 000 USD et 40 500 USD pourrait ouvrir la voie à d’autres hausses.

