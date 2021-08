Bitcoin et Ethereum regagnent de la traction, Cardano Flips Tether ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix du Bitcoin a trouvé un support proche de 43 800 USD et a entamé une nouvelle augmentation. BTC a dépassé les niveaux de résistance de 45 500 et 46 000 USD. Il est actuellement (12:08 UTC) montrant des signes positifs, mais il doit dégager 46 700 USD pour plus de gains.

De même, la plupart des principaux altcoins ont entamé une nouvelle augmentation après une correction à la baisse à court terme. L’ETH est remonté au-dessus des niveaux de résistance de 3 150 et 3 200 USD. Le XRP s’est établi au-dessus de 1,00 USD et il pourrait tester 1,08 USD.

Après une correction à la baisse à court terme, le prix du bitcoin a trouvé un soutien proche de 43 800 USD. En conséquence, BTC a entamé une nouvelle augmentation au-dessus de la résistance de 45 000 USD. Il a même cassé la résistance des 46 000 USD. La principale résistance est toujours proche des niveaux de 46 500 USD et 46 700 USD, au-dessus desquels le prix pourrait encore augmenter vers 48 000 USD.

A la baisse, un support initial est proche de 45 500 USD. Le premier support clé se forme maintenant près du niveau de 45 000 USD. Des pertes supplémentaires peuvent éventuellement conduire le prix vers 43 800 USD.

Le prix de l’Ethereum est resté bien au-dessus du niveau de support de 3 000 USD. L’ETH a amorcé une nouvelle augmentation et a dépassé la résistance des 3 150 USD. Les taureaux ont même poussé le prix au-dessus de 3 200 USD. Si la tendance actuelle reste intacte, le prix pourrait monter vers le niveau de 3 350 USD.

S’il y a une nouvelle baisse, les taureaux pourraient rester actifs près du niveau de 3 150 USD. Le prochain support majeur est proche de 3 080 USD, en dessous duquel le prix pourrait revoir le support de 3 000 USD.

Cardano (ADA) a surperformé le bitcoin et l’ethereum, avec un mouvement majeur au-dessus de la résistance de 2,00 USD. Il a également dépassé le tether (USDT), devenant le troisième plus grand crypto-actif par capitalisation boursière (65 milliards de dollars). ADA a gagné près de 15% et il semble qu’il pourrait tester 2,10 USD. La prochaine résistance majeure est proche de 2,20 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait tester 2,40 USD. A la baisse, un support initial est proche du niveau de 2,00 USD, suivi de 1,98 USD.

Litecoin (LTC) est en hausse de près de 7% et a dépassé le niveau de 180 USD. L’action actuelle des prix suggère que le prix pourrait tester le niveau de résistance de 192 USD. Le principal obstacle à la hausse pour les haussiers est proche du niveau de 200 USD. S’il y a une correction à la baisse, le niveau de 172 USD peut éventuellement servir de support.

Dogecoin (DOGE) a réussi à franchir les niveaux de résistance de 0,275 USD et 0,280 USD. Le prix pourrait même dépasser la résistance de 0,288 USD et accélérer vers le niveau de 0,300 USD. A l’inverse, le prix pourrait éventuellement baisser vers le niveau de support de 0,265 USD.

Le prix du XRP a amorcé une nouvelle augmentation après une correction à la baisse à court terme en dessous de 0,980 USD. Le prix est repassé au-dessus de 1,00 USD et il a même testé la résistance de 1,05 USD. La prochaine résistance majeure est proche de 1,10 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait augmenter vers le niveau de 1,20 USD.

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 5%, notamment QTUM, SNX, GRT, SUSHI, VGX, MKR, AVAX, WAVES, FTM, CHZ, XLM, DCR, SOL et DGB. Parmi ceux-ci, QTUM a progressé de plus de 15% et a cassé la résistance des 12,00 USD.

Pour résumer, le prix du bitcoin est de retour dans une zone positive au-dessus de 45 500 USD et 46 000 USD. Si le BTC s’établit au-dessus de 46 700 USD, il pourrait continuer à augmenter au cours des prochaines sessions.

