Bitcoin et Ethereum restent compatibles, les Altcoins pourraient gagner du terrain

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le prix du Bitcoin a entamé une nouvelle flambée au-dessus de la résistance de 34 000 $. BTC a dépassé 35 000 $, mais n’a pas pu continuer au-dessus de 36 000 $. Actuellement (05h49 UTC), il corrige à la baisse, mais les taureaux pourraient rester actifs au-dessus de 33 500 $.

En outre, la plupart des principaux altcoins montrent des signes positifs. L’ETH est passé au-dessus de 2 350 $ avant de corriger à la baisse. Le XRP s’est échangé au-dessus de 0,650 $, mais fait face à des obstacles proches de 0,700 $.

Capitalisation boursière totale

Prix ​​du bitcoin

Après avoir formé une base supérieure à 34 000 $, le prix du bitcoin a commencé à augmenter de façon décente. Il a dépassé les 35 000 $, mais les ours ont défendu la zone de résistance de 36 000 $. Il a corrigé les gains en dessous de 35 000 $ et consolide maintenant près de 34 000 $. S’il y a plus de pertes, les taureaux pourraient protéger 33 500 $. Le principal support hebdomadaire est maintenant proche du niveau de 32 200 $.

La résistance initiale est proche de la zone des 35 000 $. La principale barrière hebdomadaire se forme désormais à près de 36 000 $, au-dessus de laquelle le cours pourrait tester 38 000 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum s’est accéléré après avoir franchi le niveau de 2 250 $. L’ETH a dépassé le niveau de 2 300 $ et a même dépassé les 2 350 $ avant de corriger à la baisse. Il consolide maintenant près de 2 250 $, avec un support solide proche du niveau de 2 200 $.

S’il y a une nouvelle poussée, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 2 320 $. La prochaine résistance majeure est proche des niveaux de 2 380 $ et 2 400 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) est bloqué près du niveau de 300. Si le BNB dépasse les niveaux de 300 et 310 $, il pourrait prendre de l’ampleur. Dans ce cas, le prix pourrait monter jusqu’au niveau de 350 $. Sinon, il y a un risque de plongeon vers le niveau de 265 $.

Litecoin (LTC) a fait une autre tentative pour franchir la résistance à 150 $. Cependant, les taureaux n’ont pas réussi à gagner du terrain et le prix a frôlé les 148 $. Il se consolide maintenant et pourrait à nouveau augmenter. S’il y a une cassure nette au-dessus de 150 $, le prix pourrait encore augmenter à court terme. À la baisse, le support principal est proche du niveau de 125 $.

Dogecoin (DOGE) a toujours du mal à s’installer au-dessus des niveaux de 0,250 $ et 0,265 $. Si le prix accélère au-dessus de 0,265 $, il pourrait augmenter pour tester 0,300 $. Au contraire, il existe un risque de chute vers le niveau de 0,200 $.

Le prix du XRP a dépassé le niveau de 0,700 $, mais il n’a pas pu rester dans cette zone. Vous consolidez maintenant des gains supérieurs à 0,65 $. S’il y a une clôture au-dessus de 0,700 $, le prix pourrait monter jusqu’à 0,800 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

Certains altcoins ont généré plus de 5%, notamment SNX, GRT, COMP, XDC, ATOM, AVAX, AAVE, LEO et UNI. Parmi ceux-ci, SNX a augmenté de plus de 18% et a dépassé le niveau de 8,70 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin se négocie dans une zone positive au-dessus de 33 500 $ et 34 000 $. Tant que le prix reste supérieur à 32 200 $, il pourrait amorcer une nouvelle poussée à court terme.