Bitcoin et Ethereum restent compatibles, SOL récupère

Le prix du Bitcoin peine à dépasser les 44 200 $. Ethereum fait face à une résistance proche de 3 150 $, XRP consolide près de 0,950 $. SOL a augmenté de plus de 6% et était au-dessus de 145 $.

Le prix du Bitcoin a dépassé les niveaux de 42 500 $ et 43 500 $. BTC a même franchi le niveau de 44 000 $, mais il n’y a pas eu de continuation au-dessus de 44 500 $. Actuellement (13h12 UTC), il consolide en dessous de 44 000 $, avec un support majeur proche de 43 200 $.

De même, la plupart des principaux altcoins sont confrontés à des barrages routiers. L’ETH est passé au-dessus de 3 000 $ mais fait face à une résistance proche de 3 150 $. XRP consolide près de 0,950 $, tandis que ADA a corrigé à la baisse malgré plusieurs nouvelles positives.

Capitalisation boursière totale

Source : https://www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une hausse constante, le prix du bitcoin n’a pas dépassé les 44 200 $. BTC n’a pas réussi à tester 44 500 $ et a corrigé à la baisse. Il s’est échangé en dessous de 44 000 $, mais les taureaux protègent 43 500 $. Le prochain support clé est proche de 43 200 $, en dessous duquel il existe un risque de mouvement vers le support de 42 500 $.

À la hausse, le prix fait face à une résistance proche de 44 200 $. La première résistance clé est proche de 44 500 $, au-dessus de laquelle il y a des chances pour un mouvement haussier soutenu au cours des prochaines sessions.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum a pris de l’ampleur au-dessus des niveaux de résistance de 3 000 $ et 3 050 $. L’ETH a dépassé 3 120 $, mais il n’a pas dépassé 3 150 $. Il consolide maintenant ses gains et se négocie bien au-dessus du support de 3 000 $. Une cassure à la baisse en dessous de 3 000 $ pourrait pousser le prix vers 2 880 $.

S’il y a une nouvelle hausse et que le prix atteint 3 150 $, il pourrait même remonter au-dessus de la zone de résistance de 3 200 $ à court terme.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) est stable et se négocie près du niveau de support de 2,20 $. Une résistance initiale est proche des niveaux de 2,30 $ et 2,32 $. Une cassure nette au-dessus du niveau de 2,32 $ pourrait donner le ton à une nouvelle hausse. Dans ce cas, le prix pourrait monter jusqu’au niveau de 2,50 $.

Litecoin (LTC) se consolide au-dessus du niveau de 150 $. La résistance initiale est proche du niveau de 155 $. Une cassure nette au-dessus de 155 $ est susceptible de pousser le prix vers le niveau de 165 $. À la baisse, le niveau de 145 $ est court- soutien à long terme.

Dogecoin (DOGE) se négocie dans une fourchette supérieure au niveau de 0,200 $. Il semble faire face à une résistance proche de 0,208 $ et 0,210 $. La première résistance clé est proche de 0,212 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait remonter au niveau de 0,220 $. La prochaine résistance majeure à la hausse est proche du niveau de 0,232 $.

Le prix du XRP se négocie au-dessus du niveau pivot de 0,950 $. Un premier obstacle pour les taureaux est proche du niveau de 0,988 $. La principale résistance pour une hausse régulière est de 1,00 $. Une clôture au-dessus de 1,00 $ pourrait ouvrir la porte à un mouvement vers le niveau de 1,12 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 5%, notamment ALGO, SOL, FIL, BCHA, CRV, DYDX et XDC. Pendant ce temps, LINK, TFUEL, ONE, MKR et XTZ ont baissé de plus de 4%.

En résumé, le prix du bitcoin montre des signes positifs au-dessus de 43 200 $. Cependant, BTC doit régler 44 200 $ et 44 500 $ pour continuer plus haut.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre des crypto-monnaies :