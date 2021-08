Bitcoin et Ethereum se consolident, LUNA et BNB gagnent du terrain ⋆ Crypto new media

in

Le prix du Bitcoin a étendu son augmentation à 50 500 USD, mais il a ensuite rencontré des obstacles. En conséquence, BTC a entamé une correction à la baisse en dessous de 50 000 USD. Il est actuellement (04:00 UTC) en train de consolider ses gains au-dessus de 49 000 USD et il pourrait y avoir une extension à la baisse à 48 200 USD à court terme.

De même, la plupart des principaux altcoins consolident leurs gains. L’ETH a testé 3 380 USD avant de corriger quelques points. Le XRP n’a pas dépassé 1,30 USD et il a corrigé en dessous de 1,25 USD. L’ADA reste élevé et consolide maintenant près de 2,85 USD.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après avoir testé 50 500 USD, le prix du bitcoin a entamé une correction à la baisse. BTC s’est négocié en dessous des niveaux de 50 000 USD et 49 500 USD. Il consolide désormais au-dessus de 49 000 USD. S’il y a des pertes supplémentaires, le prix pourrait tester 48 500 USD. Le prochain support majeur est proche de 48 200 USD, en dessous duquel il existe un risque de correction à la baisse majeure.

A la hausse, une résistance initiale est proche de la zone des 50 000 USD. La prochaine résistance clé est proche de 50 500 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait tester 51 200 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a dépassé le niveau de 3 350 USD, mais il n’a pas réussi à tester 3 420 USD. Un plus haut s’est formé près de 3 380 USD avant que le prix n’entame une correction à la baisse. Il consolide désormais près de 3 300 USD. S’il y a plus d’inconvénients, le prix pourrait tester le niveau de 3 250 USD.

Un obstacle immédiat pour les taureaux est proche du niveau de 3 350 USD. La principale résistance à la hausse est toujours proche du niveau de 3 420 USD, au-dessus duquel le prix pourrait tester 3 500 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) est resté élevé au-dessus des niveaux de 2,65 USD et 2,70 USD. ADA a même dépassé les 2,90 USD, mais n’a pas franchi la barre des 3,00 USD. Il consolide maintenant près de 2,80 USD, au-dessous duquel il pourrait corriger à la baisse vers le niveau de 2,65 USD.

Le litecoin (LTC) a dépassé le niveau de 190 USD, mais il a été confronté à des vendeurs proches de 192 USD. Il se négocie désormais dans une fourchette proche du niveau de 185 USD. Le premier support clé est proche de 180 USD, en dessous duquel les baissiers pourraient viser un test du niveau de 170 USD. A la hausse, les ours pourraient protéger 192 et 195 USD.

Dogecoin (DOGE) a du mal à se stabiliser au-dessus du niveau de 0,320 USD. Il se déplace lentement vers le support de 0,305 USD. Le principal support est proche de 0,300 USD. D’autres pertes pourraient ouvrir la porte à une baisse vers le niveau de 0,280 USD à court terme.

Le prix XRP a testé la résistance de 1,30 USD avant de commencer une correction à la baisse. Il s’est échangé en dessous du niveau de 1,25 USD et il pourrait même tester 1,22 USD. Le support de panne clé se forme près de 1,20 USD, en dessous duquel le prix pourrait plonger vers le support de 1,05 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 5%, notamment CHSB, KCS, ENJ, LUNA, XTZ, BNB, AMP, ONT, SC, NEO, HBAR, THETA et HNT. Parmi ceux-ci, le CHSB a progressé de 15% et a dépassé le niveau de 1,10 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin se corrige à la baisse par rapport à la zone de 50 500 USD. Si la BTC prolonge sa baisse en dessous de 49 000 USD, elle pourrait même tester 48 200 USD à court terme.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre une crypto-monnaie :