Bitcoin et Ethereum tentent de récupérer, rassemblements BNB

Le prix du Bitcoin a été corrigé à la baisse et a testé 54 000 USD avant de se redresser. Ethereum a baissé vers 3 400 USD, le XRP est resté au-dessus du support de 1,05 USD. La BNB a rebondi de plus de 13% et a dépassé le niveau de 450 USD.

Le prix du Bitcoin a entamé une correction à la baisse par rapport à la zone de 57 800 USD. BTC a corrigé en dessous de 55 500 USD et a même testé 54 000 USD. Le prix est actuellement (04:31 UTC) en train de se redresser et de se négocier au-dessus du niveau de 56 000 USD.

En outre, la plupart des principaux altcoins ont du mal à démarrer une nouvelle augmentation. L’ETH se consolide près du niveau de 3 500 USD. XRP a testé le support de 1,05 USD, où les taureaux sont apparus. ADA peine à remonter au-dessus de 2,15 USD.

Source : https://www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une pause en dessous de 56 000 USD, le prix du bitcoin a prolongé sa baisse. BTC a corrigé en dessous de 55 500 USD et 55 000 USD. Cependant, les taureaux sont apparus près de 54 000 USD et il y a eu un nouveau mouvement haussier. Le prix a grimpé au-dessus des niveaux de 55 000 et 56 000 USD. A la hausse, une résistance initiale est proche du niveau de 56 500 USD. La prochaine résistance clé est proche de 57 000 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait revoir 57 800 USD.

A la baisse, un premier support est proche de 55 650 USD. Le prochain support majeur est proche de 55 000 USD, en dessous duquel le prix pourrait revoir 54 000 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a prolongé sa baisse en dessous du niveau de 3 500 USD. L’ETH a testé 3 400 USD avant une nouvelle augmentation. Le prix consolide maintenant près de 3 500 USD et fait face à une résistance proche de 3 550 USD. La principale résistance se forme maintenant près du niveau de 3 600 USD.

S’il y a une autre baisse, le prix pourrait tester le niveau de 3 440 USD. Le prochain support clé est proche de 3 400 USD, en dessous duquel le prix pourrait baisser vers 3 350 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a prolongé sa baisse sous 2,12 USD et 2,10 USD. Le prix a testé le niveau de 2,07 USD et il est resté au-dessus du support de 2,05 USD. A la hausse, les baissiers pourraient défendre le niveau de 2,15 USD. Le principal obstacle se forme maintenant près du niveau de 2,20 USD.

Le litecoin (LTC) s’est négocié en dessous du support de 172 USD et a même testé le support de 165 USD. Le prix est maintenant en hausse et se négocie au-dessus de 172 USD. S’il continue d’augmenter, les haussiers pourraient faire face à une résistance proche du niveau de 180 USD. La prochaine résistance clé est proche du niveau de 185 USD.

Dogecoin (DOGE) s’est négocié en dessous du niveau de 0,220 USD, mais les inconvénients ont été limités. Le prix se redresse maintenant et fait face à des obstacles proches de 2,32 USD. La prochaine résistance majeure est proche de 0,250 USD. Tout gain supplémentaire pourrait pousser le prix vers le niveau de 0,300 USD à court terme.

Le prix du XRP a grimpé en dessous de 1,10 USD et s’est négocié à près de 1,05 USD. Le prix tente maintenant une vague de reprise au-dessus du niveau de 1,10 USD. Pour continuer à la hausse, le prix doit franchir le niveau de 1,15 USD. Le prochain obstacle majeur est proche de 1,20 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 5%, notamment REV, STX, BNB, OMG, CAKE, ONE, KLAY, ATOM, XTZ, CELO, DOT et CHZ. Parmi ceux-ci, STX a progressé de 21% et a dépassé le niveau de 2,4 USD. Pendant ce temps, la BNB se négocie désormais au-dessus de 460 USD après avoir rebondi de 13% sur les nouvelles de Binance Smart Chain.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin récupère des pertes supérieures à 56 000 USD. Cependant, BTC doit s’installer au-dessus de 57 000 USD pour continuer à augmenter au cours des prochaines sessions.

