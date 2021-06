Bitcoin et Ethereum tentent de se rallier, DOGE s’effondre

Comparer

Le prix du Bitcoin est resté dans une zone négative en dessous du niveau de 33 500 $. BTC a même dépassé le niveau de 32 000 $ et récupère actuellement (04:34 UTC) ses pertes. Si le prix dépasse 33 500 $, il pourrait faire face à une résistance proche du niveau de 35 000 $.

Pendant ce temps, de nombreux altcoins majeurs sont en baisse de deux chiffres en une journée. ETH a cassé le support de 2 000 $ et a testé la zone de 1 850 $. Le XRP / USD reste dans une zone baissière et a même atteint un pic en dessous du support de 0,600 $.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Il y a eu une extension à la baisse du prix du bitcoin en dessous de la zone de support de 33 500 $. BTC a pris une impulsion baissière en dessous du niveau de 32 500 $. Cependant, les taureaux étaient actifs au-dessus du niveau de 31 000 $. Il récupère maintenant des pertes et se négocie au-dessus de 32 900 $. Une résistance immédiate est proche du niveau de 33 500 $, au-dessus duquel il y a une chance d’un rallye vers le niveau de 35 000 $.

À la baisse, un support initial est proche du niveau de 32 200 $. Le support clé est maintenant à 31 500 $, en dessous duquel il existe un risque de chute vers le niveau de 30 000 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix d’Ethereum a également suivi une tendance similaire et s’est échangé en dessous du support de 2 000 $. L’ETH est même passé en dessous de 1 920 $ et a testé 1 850 $. Il récupère des pertes et se négocie bien au-dessus de 1 920 $. Il pourrait même remonter au-dessus de 2 000 $, mais les ours pourraient protéger 2 120 $.

Un support initial est proche du niveau de 1 920 $. Un support se forme maintenant près du niveau de 1 850 $, où les taureaux pourraient rester actifs.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) s’est installé bien en dessous du niveau de 300. BNB a même testé le niveau de 260 $ et il semble qu’il pourrait même tester 250 $ au cours des prochaines sessions. S’il y a une vague de reprise, elle pourrait faire face à une forte résistance proche du niveau de 300 $.

Litecoin (LTC) a prolongé sa glissade en dessous de 135 $ et 130 $. Le prix a testé la zone de 120 $ et récupère les pertes. À la hausse, les ours pourraient rester actifs près des niveaux de 135 $ et 142 $.

Dogecoin (DOGE) a fortement baissé en dessous des niveaux de support de 0,22 $ et 0,20 $. Il a même testé 0,165$ avant de rebondir plus haut. À la hausse, le prix pourrait faire face à une forte résistance près de 0,220 $ et 0,232 $ à court terme.

Le prix du XRP est resté dans une zone baissière et a prolongé sa baisse en dessous du support de 0,600 $. Il a testé la zone de 0,570 $ avant de corriger à la hausse. À la hausse, les baissiers pourraient protéger de solides gains au-dessus des niveaux de 0,665 $ et 0,680 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont baissé de plus de 15%, notamment NEO, QTUM, FIL, XEM, KSM, BTG, ONT, BSV, AAVE, AMP, ENJ, MANA, BAKE et BTT. Parmi ceux-ci, NEO était en baisse de près de 20% et s’échangeait en dessous de 35 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin montre des signes baissiers en dessous des niveaux de support de 33 500 $ et 35 000 $. BTC récupère les pertes, mais les ours pourraient faire face aux vendeurs près de 35 000 $.