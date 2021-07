Bitcoin et Ethereum tentent de se rallier et font face à des obstacles

in

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Le prix du Bitcoin a entamé un mouvement haussier décent au-dessus de la zone pivot de 32 200 $. BTC a même dépassé les 33 000 $, mais n’a pas pu rester au-dessus de ce niveau et affiche actuellement (04:35 UTC) des signes baissiers en dessous de 32 800 $.

De même, la plupart des principaux altcoins tentent également de se rallier. L’ETH a bondi de 5% et a même dépassé la résistance des 2 000 $, avant de baisser à nouveau. Le XRP s’est échangé au-dessus de 0,600 $ mais a du mal à accélérer au-dessus de 0,620 $.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après avoir prolongé sa baisse, le prix du bitcoin a trouvé un support proche de 31 550 $. La BTC a initié une correction à la hausse au-dessus des niveaux de 32 200 $ et 32 ​​500 $. Le prix s’est même négocié au-dessus du niveau de 33 000 $, mais les ours ont défendu la zone de résistance de 33 200 $. La première résistance majeure est toujours proche de 33 500 $, au-dessus de laquelle il y a une chance pour une hausse régulière.

À la baisse, un support initial est proche du niveau de 32 200 $. Le premier support clé est proche de 32 000 $, en dessous duquel le prix peut même s’échanger en dessous de 31 550 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum a suscité un fort intérêt d’achat près du niveau de 1 860 $. L’ETH est passé au-dessus des niveaux de résistance de 1 940 $ et 1 950 $. Il a même dépassé les 2 000 $, mais les taureaux ont fait face à un fort intérêt vendeur proche de 2 050 $.

Le prix a du mal à dépasser les 2 000 $ et baisse. S’il y a une cassure en dessous de 1 925 $, le prix pourrait accélérer sa baisse.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a fortement augmenté après avoir cassé la résistance de 1,25 $, mais n’a pas réussi à tester 1,30 $. Le prix a réduit ses gains et se consolide maintenant près de 1,25 $. Le principal support à la baisse se forme maintenant près de 1,22 $.

Litecoin (LTC) a réussi à rester au-dessus du niveau de support de 125. Il fait maintenant face à une résistance proche du niveau de 132. La principale résistance à une nouvelle hausse est maintenant proche du niveau de 140. S’il y a une nouvelle baisse, les Bulls pourraient lutte pour protéger la zone de support de 125 $.

Dogecoin (DOGE) a testé 0,188 $ et consolide maintenant dans une fourchette. Une résistance immédiate est proche du niveau de 0,200 $. Le premier obstacle clé est proche de 0,212 $. La prochaine résistance majeure est proche de 0,220 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait remonter au niveau de 0,250 $.

Le prix XRP s’est établi au-dessus du niveau pivot de 0,600 $. Cependant, le prix fait face à une résistance proche de 0,620 $. Une clôture au-dessus de 0,620 $ pourrait pousser le prix vers le niveau de 0,650 $. Sinon, cela pourrait étendre les pertes vers 0,580 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont généré plus de 8%, notamment AXS, ENJ, MANA, BAKE, FLOW, CHZ, COMP, QNT, SOL, RUNE, XEM et DGB. Parmi ceux-ci, AXS a augmenté de 37% et a franchi le niveau des 25 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin tente une correction à la hausse au-dessus de 32 500 $. Cependant, BTC doit s’installer au-dessus de 33 000 $ et 33 200 $ pour continuer à augmenter à court terme.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre des crypto-monnaies :