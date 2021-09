Bitcoin et Ethereum toujours en danger, LUNA se rapproche du Top 10

in

Le prix du Bitcoin pourrait à nouveau baisser s’il ne reste pas au-dessus de 45 500 $. Ethereum pourrait prolonger les pertes en dessous de 3 400 $, XRP pourrait revoir 1,00 $. LUNA a augmenté de plus de 28% et le DOT accélère au-dessus de 30 $.

Le prix du Bitcoin peine à grimper au-dessus de 46 800 $ et 47 000 $. BTC a actuellement (12:05 UTC) du mal à rester au-dessus de 46 000 $. Une cassure à la baisse en dessous de ce niveau et de 45 500 $ est susceptible d’initier une baisse plus forte à court terme.

De même, la plupart des principaux altcoins ont du mal à démarrer une nouvelle vague. L’ETH n’a pas réussi à liquider 3 500 $ et pourrait prolonger sa baisse en dessous de 3 400 $. Le XRP est également en baisse et pourrait tomber en dessous du support de 1,05 $. ADA est stable au-dessus de 2,40 $, mais fait face à de nombreux obstacles près de 2,65 $.

Capitalisation boursière totale

Source : https://www.tradingview.com/

Prix ​​du bitcoin

Récemment, le prix du bitcoin a connu une réaction baissière en dessous du niveau de 46 500 $. BTC se négocie maintenant près de la zone des 46 000 $. Le prochain grand support est proche de 45 500 $. Si les taureaux ne parviennent pas à protéger la zone de support de 45 500 $, il existe un risque de forte baisse vers 44 000 $. Toute nouvelle perte est susceptible de conduire le prix vers le niveau de 43 200 $.

Une résistance initiale avoisine les 46 800 $. La première résistance clé est proche de 47 000 $. Le principal obstacle reste proche de 47 200 $, au-dessus duquel les taureaux pourraient gagner du terrain.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum n’a pas dépassé la résistance de 3 500 $ et baisse. ETH a du mal à rester au-dessus de 3 400 $. S’il y a une clôture quotidienne en dessous de 3 400 $, le prix pourrait glisser davantage vers le niveau de 3 200 $.

A la hausse, une résistance immédiate est proche de 3 480 $. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 3 500 $, suivie de la zone clé de 3 550 $.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a cassé la résistance à 2,50 $ et a même dépassé 2,55 $. Cependant, les taureaux n’ont pas réussi à maintenir leur force au-dessus de 2,60 $. En conséquence, il y a eu une nouvelle réaction baissière et le prix est tombé en dessous de 2,50 $. Si les ours restent en action, le prix pourrait baisser vers le niveau de 2,32 $.

Litecoin (LTC) a du mal à franchir la résistance clé à 188 $. Il descend maintenant en dessous du niveau de 185 $. S’il y a une cassure à la baisse en dessous du niveau de 180 $, le prix pourrait tester le niveau de 172 $. À la hausse, les ours pourraient rester actifs près du niveau de 188 $.

Dogecoin (DOGE) n’a pas pu rester au-dessus du niveau pivot de 0,250 $. Il évolue à la baisse et pourrait bientôt tester 0,240$. Le prochain support majeur est proche du niveau de 0,232 $, en dessous duquel le prix pourrait glisser vers le niveau de 0,220 $.

Le prix du XRP est à nouveau inférieur au support de 1,10 $. Il s’approche désormais du support à 1,05$. Le support principal est proche du niveau de 1,00 $. Une clôture en dessous de 1,00 $ pourrait mettre plus de pression sur les taureaux à court terme.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 10%, notamment XTZ, ICX, LUNA, MINA, ATOM, ONE, ALGO, KSM, CRV, DOT, AVAX et MIOTA. Parmi ceux-ci, XTZ détient des gains supérieurs au niveau de 6,15 $, tandis que LUNA, désormais classée 11e par capitalisation boursière, approche les 39 $.

En bref, le prix du bitcoin baisse et se négocie bien en dessous de 47 000 $. Si le BTC dépasse 45 500 $, il pourrait y avoir une forte baisse.

