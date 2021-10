Bitcoin et Ethereum voient des marchés plus profonds, mûrissant comme des actifs

Source : Adobe/CLement

La profondeur du marché du bitcoin (BTC) et de l’ethereum (ETH) sur les trois bourses Coinbase, Kraken, et Gémeaux s’est améliorée depuis le début de 2020, indiquant que les deux principaux actifs cryptographiques deviennent matures, selon le fournisseur d’analyses cryptographiques Métriques de pièces.

La conclusion selon laquelle le marché du BTC et de l’ETH arrive à maturité a été qualifiée d’importante par les analystes, étant donné qu’elle donne aux grandes institutions financières dotées de stratégies de négociation et d’exécution plus sophistiquées une chance de négocier les actifs avec des coûts de glissement minimes.

Liens sponsorisés

« Une liquidité importante sur de nombreuses bourses signifie qu’un ordre de marché particulier aura moins d’impact sur le prix du marché en vigueur », a déclaré un rapport de Coin Metrics. Il a ajouté qu’une plus grande liquidité améliore également le processus de découverte des prix, ce qui rend la manipulation du marché « plus coûteuse et improbable ».

En ce qui concerne le bitcoin en particulier, Coin Metrics a déclaré que la profondeur du marché « s’est généralement améliorée » sur les trois bourses examinées. Il a ajouté que la qualité de la profondeur du marché s’est également améliorée, en utilisant comme exemple le fait que les 100 meilleures offres et demandes sur Coinbase « se situent toutes à moins de 0,2% de la meilleure offre/demande ».

Source : Flux de données de marché Coin Metrics

De même, le rapport indique que l’ETH a également connu « une année 2021 transformatrice », les données du carnet de commandes indiquant que le marché du deuxième crypto-actif le plus précieux arrive à maturité.

« Sur Coinbase et Kraken, il y a désormais généralement suffisamment d’ETH de chaque côté du marché disponible pour absorber un ordre de marché de 1 million de dollars avec moins de 0,2% de glissement », indique le rapport à propos de la quantité de liquidité sur le marché des ETH.

Source : Flux de données de marché Coin Metrics

Enfin, le rapport a également souligné que la liquidité sur les bourses est quelque chose que les régulateurs recherchent pour évaluer le risque de manipulation de marché et la maturité globale d’un marché.

« Alors que les régulateurs continuent de peser les fonds négociés en bourse [ETFs] et d’autres produits d’investissement cryptographiques, la profondeur du carnet de commandes sur les échanges de crypto-actifs est une donnée essentielle à laquelle il faut prêter attention », a conclu Coin Metrics.

L’idée que le marché du BTC, en particulier, arrive à maturité pourrait s’avérer être exactement ce dont les régulateurs ont besoin, car la date de décision sur un certain nombre d’ETF aux États-Unis semble approcher.

Posté sur Twitter mercredi, l’analyste des ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a souligné que l’émetteur d’ETF Arche Investir vient de demander un nouvel ETF adossé à des contrats à terme bitcoin avec le téléscripteur ARKA, que Balchunas a interprété comme un signe que les États-Unis Commission de Sécurité et d’Echanges (SEC) va bientôt approuver un ETF.

« ÉGALEMENT remarquable, c’est le deuxième dépôt consécutif à ne pas contenir le mot » Canada « . Il investit UNIQUEMENT dans des contrats à terme, pas d’options BTCC ou GBTC », a ajouté Balchunas, ajoutant que la rumeur dit que la SEC veut un ETF purement basé sur les contrats à terme.

Pendant ce temps, le même analyste a également partagé hier que Valkyrie, un autre des émetteurs qui ont demandé un ETF à terme bitcoin, a mis à jour son prospectus en ajoutant un code ticker, qui, selon lui, « ne se produit généralement que lorsque les canards alignés sont prêts à être lancés ».

« Je ne peux pas dire que c’est une preuve de type accord, mais c’est un bon signe pour l’OMI », a ajouté l’analyste de l’ETF.

Pendant ce temps, Gestion des actifs au niveau du bit a déposé une demande d’ETF BTC adossé physiquement à NYSE Arca.

«Il contiendrait le BTC réel, *pas* les contrats à terme. Il existe déjà un dépôt séparé sur l’ETF Bitwise basé sur les contrats à terme BTC. Mais le BTC réel est meilleur. Et nous pensons que c’est enfin possible », a déclaré Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise, partageant leur analyse de plus de 100 pages.

À 15h47 UTC, BTC se négociait à 57 537 USD et était en hausse de près de 3% en une journée et de 4% en une semaine. L’ETH a atteint 3 800 USD et a augmenté de 9 % en une journée et de près de 6 % en une semaine.

____

Apprendre encore plus:

– Les experts ne sont pas d’accord sur les perspectives de Bitcoin ETF en 2021 à l’approche de la date limite

– Bitcoin se découple des actions à mesure que le sentiment haussier revient

– La SEC approuve l’ETF lié au Bitcoin alors que le marché attend un ETF BTC «réel»

– Ethereum prend une pause, en tant que Bitcoin sous les projecteurs