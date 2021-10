Bitcoin et la philosophie du libre choix

Visitez l’article original*

Bitcoin permet aux gens de se retirer des systèmes qui ne sont pas conçus à leur avantage et crée un «état de réseau» de pensée partageant les mêmes idées.

La profondeur de la philosophie se mesure généralement en extrémités et détournements à partir d’un point central compris. Cela peut s’adresser à la pensée collective, ou à l’individu, lors de la discussion des connaissances et des expériences avec l’intention de développer une compréhension grandiose du sujet en question, ou de poser un changement réel et durable. La feuille de route pour une telle étude est la suivante : Premièrement, nous définissons le problème d’un système. Deuxièmement, nous définissons une solution pour le système. Troisièmement, nous mettons en œuvre la solution qui nous permet d’entrer dans un nouveau système. En suivant ce chemin, nous devons d’abord définir notre point central compris, ou le problème.

Le problème c’est l’argent

Ce n’est pas votre conversation typique « d’or numérique », nous allons sortir de cette boîte pour l’instant. Quel que soit son alignement politique, tout le monde peut fondamentalement convenir que le système est en panne. Mais de quel « système » parlons-nous ? Un système peut être n’importe quoi, de l’ordre que vous préparez vous-même le matin aux machines utilisées pour approfondir notre compréhension de la physique quantique.

Voulons-nous dire le système financier? Bien sûr, cela y joue. L’inflation non-stop, l’assouplissement quantitatif croissant, les taux des prises en pension atteignant des niveaux jamais vus auparavant, la finance y est certainement pour quelque chose. Réponse du vaccin Covid-19 à moins que votre goût? Réponse de l’éducation du public à une pandémie mondiale qui n’est pas propice à vos désirs ? Le moratoire sur les loyers n’a-t-il réussi qu’à retarder la dette gelée des intérêts ? Job ne vous a jamais rappelé alors que vous étiez jugé inutile ? L’absence de la Sécurité Sociale pour votre retraite pose des questions existentielles sur les exigences posées à vos revenus ? C’est peut-être juste le fait que vous ne supportez pas d’avoir besoin d’une licence pour chaque « liberté » que vous pensez avoir. Eh bien, qui contrôle tout cela ?

Le problème, c’est l’État

Ce n’est pas un manifeste pour l’anarchisme, bien que je m’en rapproche chaque jour. Le problème, c’est que l’État nous a laissé tomber. Financièrement, bureaucratiquement, généralement et pleinement, l’État nous a fait défaut. La raison de cet échec est l’incitation. L’incitation à servir le peuple majoritaire dans le système s’est évaporée et la majorité a amassé beaucoup moins de richesses que la minorité, et la minorité règne en tant qu’être suprême. La législation est élaborée sous le poids pesant de l’argent liquide.

Dans une norme fiduciaire, la réponse est toujours plus : plus d’impressions, plus de renflouements, plus de réductions d’impôts, plus d’assouplissement quantitatif, plus de titres, plus d’impôts, plus, plus et plus encore. Dans un écosystème d’endettement, on va juste relever le plafond.

Si le système est l’État et que le décret alimente le système en permettant à la minorité d’ignorer la majorité faute de voix dans le système existant, alors quittez le système. Cela nous amène à la solution.

La solution est de quitter l’état

Plus facile à dire qu’à faire, non? Plus maintenant. Ce n’est pas aussi simple que « si vous ne l’aimez pas, partez ». La sortie de l’État, ou la sortie du système existant, n’implique ni n’encourage l’annulation complète de l’État. Quitter l’État signifie simplement choisir de se retirer du système conçu contre vous et d’opter pour un système conçu pour vous.

Dans un article précédent, j’ai expliqué comment « Fiat Is The State » et « Bitcoin Is Stateless ». Sans ressasser ce que signifie l’une ou l’autre de ces déclarations, supposons simplement qu’elles sont vraies. Les monnaies Fiat sont redevables à leurs états, et le bitcoin n’est redevable à personne, il est « apatride ».

Théoriquement, si notre problème est l’état et que l’antithèse de l’état est anti-étatique, ou « sans état », alors Bitcoin est la solution logique au problème existant car il vous permet de quitter le système actuel en utilisant son réseau pour quitter le système donné de votre état.

Acheter du bitcoin ne suffit pas à réparer le système, cela permet simplement la gratification individuelle de sortir avec succès d’un système contre vous, et ce n’est que si l’on suit le chemin de la souveraineté sur sa propre richesse, comme l’achat d’une pièce ne constitue pas une sortie complète. Comment alors accomplissons-nous cela pour le collectif plutôt que pour l’individu ? Comment mettre en œuvre la souveraineté ?

Mettre en œuvre une solution de souveraineté

Cette pièce n’est pas une procédure pas à pas technique telle que la mise en place d’un nœud ou l’explication du fonctionnement des portefeuilles. Au lieu de cela, nous nous concentrerons sur une solution pour le collectif plutôt que pour l’individu. Comment accomplir une sortie collective du système actuel ? Une personne à la fois.

La première prémisse doit être comprise. Il y a un problème, et ce problème, c’est l’État. Bitcoin permet aux individus d’opérer en dehors des limites de tout état environnant (allez lire cet article plus tôt si vous ne l’avez toujours pas fait), faisant de Bitcoin la solution ou la sortie d’un système. Pour mettre en œuvre la sortie du système, vous devez d’abord être capable de réellement sortir du système. La plupart des individus ne sont pas encore tout à fait capables d’une sortie complète du système, et ce n’est pas grave. Nous n’avons pas besoin de le faire tous ; nous n’avons peut-être même pas besoin de tout faire. Nous devons simplement être disposés à le faire si nous en avons besoin. Que signifie sortir du système ?

Bitcoin fonctionne comme une monnaie mondiale, soutenue par les efforts déployés pour maintenir le réseau par les nœuds et les mineurs. Les nœuds sont essentiellement des personnes avec un ordinateur qui valide les transactions. Les mineurs résolvent en fait le cryptage utilisé par Bitcoin en dépensant de l’électricité. Cette dépense de ressources tangibles permet d’associer une valeur en fonction des ressources dépensées. Ce système existe en dehors de l’État, car l’État n’a aucun pouvoir sur le protocole. L’État ne peut pas décider de créer plus de bitcoins, seul un consensus du réseau peut le faire. L’État ne peut pas cacher les transactions car Bitcoin est un grand livre public qui tient tout le monde responsable. N’importe quel nœud peut vérifier n’importe quelle transaction qui s’est déjà produite. Posséder ses propres pièces, franchir le pas de la souveraineté et prendre le contrôle de ses propres pièces avec auto-garde, et pouvoir fonctionner avec une monnaie fongible n’importe où dans le monde, c’est… sortir du système.

Une fois qu’un nombre suffisant d’individus ont pris leur sortie du système, non pas en l’abandonnant complètement, ou en le quittant, mais par la possession d’un nouvel actif, ils peuvent désormais exister en dehors de l’État. Maintenant, une personne, une pièce de monnaie, un portefeuille, n’est peut-être pas la plus grande préoccupation de l’État. Cependant, si 30, ou 40 % des citoyens ou plus étaient capables d’une sortie, ou menaçant une sortie, alors peut-être que l’État est prêt à écouter. Peut-être que pour obtenir ce nouvel actif que vous détenez dans un système auquel ils ne peuvent pas accéder, ils vous incitent davantage à vouloir vous réinscrire avec des récompenses quelconques. Peut-être s’agit-il d’une restructuration de l’ensemble du système, et peut-être que l’ancienne voie est jetée dans les fosses sombres de l’échec humain, écrite dans des textes savants du futur, racontant un temps perdu et dispersé.

Pour le dire brièvement, quittez le système ensemble et faites-les travailler pour vous récupérer. Une fois cela réalisé, nous passons au dernier idéal dans cette poursuite de la souveraineté. Il faut maintenant remplacer le système, mais par quoi ?

L’état du réseau par rapport à un état du réseau

Ce sont deux idéaux distincts qui représentent des idéologies complètement différentes. L’un d’eux est maintenant, et dans presque tout ce que nous faisons, tandis que l’autre est un avenir pas si lointain.

« A Network State » est quelque chose qui a été popularisé par Balaji Srinivasan. Il soutient que le pouvoir de négociation collective d’individus partageant les mêmes idées qui sont prêts à quitter le système peut contrôler une opinion bien pondérée qu’il est difficile d’ignorer. Il parle des possibilités de ces collectifs exprimés d’obtenir le statut d’État, de mettre en commun des actifs, d’acheter des propriétés et de créer leurs propres communautés virtuelles et physiques à l’intérieur ou à l’extérieur d’États-nations spécifiques.

« L’état du réseau » est tout autre chose. C’est la nomenclature du consensus collectif : les idées qui imprègnent chaque individu qui sort du système actuel. Une fois qu’un Bitcoiner devient un Bitcoiner, il entre alors dans le consensus collectif, ou « L’État national du Bitcoin » (si vous voulez).

« L’État du réseau » permet une réflexion collective et une croissance continue des idéaux ainsi que d’innombrables autres avantages. « Un État de réseau » est la manifestation d’une communauté numérique reconnue à titre officiel. « Un état de réseau » n’est pas une exigence, mais c’est très certainement la voie sur laquelle nous nous sommes fixés. « L’État du réseau » est impératif, voire essentiel pour une adoption future.

« Un État du réseau » devrait naître de ceux qui appartiennent à « L’État du réseau ». Mais faire partie de « The Network State » ne nécessite pas l’admission dans « A Network State ». Relisez-le.

Ce choix est inhérent et sans doute dogmatique au Bitcoin. Une condition requise pour entrer dans un état de réseau après être sorti du système existant s’oppose à l’idéologie de la liberté profondément enracinée dans le protocole. Entrer dans le système d’un état du réseau nécessite la libération absolue du système précédent, mais nécessite également l’absence de tout système.

L’abandon du système d’origine et l’absence de besoin d’un nouveau système sont ce qui donne à un individu un véritable choix dans l’adoption d’un nouveau système. Sans choix, vous avez simplement été contraint de mettre à niveau votre système analogique pour un système numérique.

