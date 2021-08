Bitcoin et l’effet Streisand ⋆ Crypto nouveaux médias

Visitez l’article original*

Parce que Bitcoin ne peut pas être arrêté ou fermé, cela signifie que toute publicité – négative ou positive – toute attaque ou tentative de réprimer le réseau via une législation restrictive est finalement bonne pour Bitcoin.

Wikipédia définit l’effet Streisand comme « … un phénomène social qui se produit lorsqu’une tentative de cacher, de supprimer ou de censurer des informations a pour conséquence involontaire de faire davantage connaître ces informations. » Les gens deviennent instinctivement plus curieux des choses qui leur sont intentionnellement cachées et rechercheront activement ces informations de manière plus agressive.

Le nom est dérivé de l’artiste américaine Barbara Streisand, dont la tentative de cacher des photos de sa luxueuse maison de Malibu s’est retournée contre elle lorsqu’elle a tenté de faire retirer les images. Initialement, les photos n’étaient publiées que sur le site Web d’un géomètre qui étudiait l’érosion des sols du littoral californien. Cependant, la tentative de Streisand de faire retirer ces photos d’Internet par le biais d’un procès a provoqué une frénésie médiatique massive, alors que les journalistes et les médias se précipitaient pour couvrir l’affaire. Les photos sont passées de quatre pages vues sur le site Web du géomètre à des millions de personnes au fur et à mesure qu’elles se répandaient sur Internet, simplement parce que Streisand ne voulait PAS qu’elles soient vues.

Le projet de loi américain sur les infrastructures et l’avenir de Bitcoin

Récemment, le Sénat américain a adopté un projet de loi sur les infrastructures qui a été rempli de dépenses effrénées de l’argent des contribuables américains. Ces décisions politiques inutiles comprenaient des dépenses telles que 250 millions de dollars pour un programme visant à éliminer une espèce végétale envahissante et 50 millions de dollars pour des études visant à déterminer comment les gens pourraient être davantage taxés, en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Ce projet de loi a également introduit des obligations de déclaration fiscale pour les utilisateurs et les constructeurs de bitcoins qui seraient technologiquement impossibles à respecter – obligeant les «courtiers» à déclarer des informations fiscales auxquelles ils n’auraient jamais accès en premier lieu, et ils n’auraient pas les moyens de se les procurer s’ils voulait – créant ainsi des obstacles réglementaires insurmontables pour ceux qui utilisent et construisent le réseau Bitcoin, étouffant ainsi la croissance de cette nouvelle technologie en Amérique.

Parce que Bitcoin ne peut pas être arrêté ou fermé, cela signifie que toute publicité – négative ou positive – toute attaque ou tentative de réprimer le réseau via une législation restrictive est finalement bonne pour Bitcoin. Bitcoin est un réseau mondial. Si nous fuyons l’innovation ici, elle ira ailleurs. Et ceux qui l’accueillent à bras ouverts bénéficieront massivement, non seulement de la création d’emplois, mais aussi des vagues d’effets positifs de second et troisième ordre que l’adoption d’une monnaie saine peut apporter à leur économie.

Bitcoin survivra malgré tout.

Les médias auront BESOIN d’une couverture médiatique de ces histoires pour leurs lecteurs, et que les nouvelles soient positives ou négatives n’a pas d’importance.

Ce qui compte, c’est que davantage de personnes soient initiées à l’idée de Bitcoin.

Ce qui compte, c’est que les gens commencent à se demander : « Pourquoi le gouvernement veut-il étouffer cette nouvelle forme d’argent ? » « Pourquoi semblent-ils combattre cette technologie au lieu de l’accueillir à bras ouverts ? » “Est-ce que Bitcoin pourra survivre à cela?”

Et ce faisant, des vagues de nouvelles personnes découvriront Bitcoin.

Cette législation prétendument négative servira de premier point de contact à la découverte de Bitcoin par de nombreuses personnes, et pour certains, les enverra dévaler le terrier du lapin, assoiffés de plus de connaissances sur Bitcoin.

Ce n’est donc pas tant que le Sénat américain qui essaie d’arrêter Bitcoin qui compte.

Ce qui compte, c’est qu’en fin de compte, Bitcoin n’est qu’une idée. Une idée dont l’heure est venue. Et comme le dit le personnage V dans le film « V pour Vendetta »… « Les idées sont à l’épreuve des balles.