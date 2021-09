Bitcoin et les principales crypto-monnaies continuent de baisser ce 23 septembre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Pour la matinée de ce 22 septembre, Bitcoin et les principales crypto-monnaies continuent de baisser, bien que les heures de plus grande volatilité se soient produites dans l’après-midi d’hier.

Nous ouvrons notre rapport habituel pour ce 22 septembre en passant en revue l’évolution observée dans le prix du Bitcoin (BTC), puisque la principale monnaie numérique est à nouveau en baisse et se négocie à environ 42 235 $ US par unité, avec une baisse de 2,36 % en les dernières 24 heures.

Malgré le fait que la devise baisse ce 22 septembre, les données publiées par notre section CryptoMarkets révèlent que Bitcoin a enregistré des valeurs bien inférieures au cours de la journée d’hier. La période entre 16h00 et 21h00 (heure de New York) est particulièrement remarquable, où leurs prix sont tombés à des creux proches de 40 000 $ USD au milieu d’un grand volume d’opérations commerciales dans les principales bourses.

Evolution du prix du Bitcoin ce 22 septembre

Malgré le fait que quelques heures plus tard, le prix du Bitcoin a semblé se redresser, au moment de la publication, il est retombé et se dirige vers 42 000 USD aux prix susmentionnés.

Comme cela arrive souvent dans ces cas, la chute constatée du prix du Bitcoin s’est également fait sentir parmi les principales crypto-monnaies de la matinée de ce 22 septembre.

L’un des cas particulièrement remarquables est celui de l’Ethereum (ETH), une monnaie numérique dont la chute a porté son prix en dessous de 3 000 USD par unité, se négociant actuellement à environ 2 933 USD et perdant 3,2% de sa valeur au cours des dernières 24 heures. .

Des devises telles que Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Uniswap (UNI), Terra (LUNA), Chainlink (LINK) et d’autres suivent ce même itinéraire. autant, qui sont en baisse ce 22 septembre avec des chutes proches et/ou supérieures à 3%.

Et enfin, ci-dessous, nous passons en revue les cas avec les fluctuations les plus prononcées pour ce matin :

Principaux gagnants

Top perdants

???? Perte de crypto-monnaies : $ Réseau OMG OMG -14,67 % (8,71 $ USD) $ CELO Zeal -14,14% (5,80 $ USD) $ ONE Harmony -13,2 % (0,12 $ USD) $ Protocole NEAR NEAR -10,12 % (6,97 $ USD) $ RUNE THORChain -9,43 % (USD 7,02)

