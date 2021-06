Bitcoin et or « inversement corrélés », l’un est un actif à risque et un autre actif sûr : BofA Head

Selon Francisco Blanch, le bitcoin est bon pour “créer un nouvel écosystème de transfert de valeur” et une nouvelle organisation économique basée sur l’économie des parties prenantes par opposition à l’économie actionnariale actuelle.

Au cours des derniers mois, le prix du Bitcoin a évolué dans la direction opposée à celle de l’or, les gens se tournant vers l’or numérique comme réserve de valeur plutôt que comme valeur refuge traditionnelle.

Mais pour Francisco Blanch, responsable de la recherche mondiale sur les matières premières et les produits dérivés chez Bank of America Securities, Bitcoin est davantage un actif à risque.

En mars, Blanch a fait valoir que Bitcoin avait de graves problèmes environnementaux et qu’il n’était absolument pas corrélé aux classes d’actifs.

Mais il “est devenu davantage un actif à risque au cours des douze derniers mois”, ce qui était “fortement corrélé aux actions par rapport au peso mexicain au cuivre”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, l’or en tant qu’actif sûr est généralement corrélé aux bons du Trésor à 10 ans et au yen japonais.

Ainsi, lorsqu’il s’agit de savoir si le bitcoin et l’or sont liés, “d’une certaine manière ils le sont parce que l’un est un actif à risque et l’autre est un actif sûr”, a déclaré Blanch dans une interview avec Bloomberg, ajoutant qu’ils ont des caractéristiques très différentes.

Selon lui, “l’or a été un actif sûr pendant une très très longue période” en tant que tel, il est assez confiant que le métal précieux reste ainsi tandis que le bitcoin peut continuer à changer, “mais pour l’instant, ils sont inversement corrélés, assez inversement corrélée.

Bitcoin est une meilleure version

Pendant ce temps, Michael Novogratz, fondateur, PDG et président de Galaxy Digital, continue de considérer la principale crypto-monnaie comme un meilleur pari que le lingot.

Avec les banques centrales du monde entier imprimant de plus en plus d’argent, Novogratz a déclaré qu’il fallait des actifs durables longs qui sont l’immobilier, l’or, les actions et la crypto. Dans une interview séparée de Bloomberg, il a déclaré :

“Donc, je considère le bitcoin en particulier comme de l’or numérique, et donc si vous voulez être de l’or long, le bitcoin est une meilleure version car il a les mêmes vents arrière macro, mais c’est aussi très tôt dans la courbe d’adoption.”

Alors que les gens avaient peur du bitcoin il y a quelques années, maintenant, des fonds spéculatifs aux gestionnaires d’argent réel et aux compagnies d’assurance, ils sont tous d’accord.

« Donc, vous jouez à un jeu d’adoption et vous jouez à un jeu de macro. Et donc je suis toujours un gros acheteur de Bitcoin.

Pendant ce temps, selon Blanch, le bitcoin est bon pour « créer un nouvel écosystème de transfert de valeur ». Contrairement à l’économie actionnariale que nous avons aujourd’hui, il s’agit de créer une nouvelle organisation économique basée sur l’économie des parties prenantes, a-t-il ajouté.

Bitcoin est la base sur laquelle toutes les autres pièces sont construites, et c’est ce qui va finalement se former – essentiellement, des communautés de personnes qui transfèrent de la valeur en utilisant ces crypto-monnaies, a déclaré Blanch.

“C’est pourquoi l’IRS est si intéressé à taxer cela parce qu’il se rend compte qu’il y a beaucoup d’activité économique, une véritable activité économique, pas seulement des gangs criminels.”

