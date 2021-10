Bitcoin ETF bat des records à Wall Street

Le voyage de la crypto-monnaie dans le courant dominant a franchi une étape importante cette semaine lorsque le premier fonds négocié en bourse lié au bitcoin a fait ses débuts en bourse. En termes plus simples, cela signifie que toute personne possédant un compte de courtage pourra bientôt acheter et vendre un produit financier adossé à des bitcoins en bourse. Cela survient après des années pendant lesquelles les régulateurs financiers américains se sont détournés de la crypto-monnaie, qui est notoirement volatile. Mais maintenant, il semble que le gouvernement soit prêt à essayer de nouvelles choses.

Les débuts ont été un grand succès. Après que des dirigeants de ProShares, la société basée dans le Maryland à l’origine de l’ETF, aient sonné mardi matin à la Bourse de New York, le produit a dépassé le milliard de dollars en volume de transactions le premier jour. Cela en fait l’un des meilleurs ETF de l’histoire. Plus tard dans la journée, le prix du bitcoin a dépassé son sommet historique de 64 895 $ pour atteindre un nouveau record de 66 975 $. Les experts ne semblent pas vraiment surpris.

« Ce fut un début de blockbuster, smash, home run », m’a dit Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg. « Cela apporte beaucoup de légitimité et de regards dans l’espace crypto. »

Mais avant d’expliquer pourquoi, vous avez probablement quelques questions supplémentaires sur les termes utilisés ici. Par exemple, qu’est-ce qu’un « fonds négocié en bourse lié au bitcoin ? » Que signifie « fondé sur les contrats à terme » ? Et la plupart des gens ont-ils vraiment besoin de faire attention à la crypto-monnaie après tant d’années sans probablement prêter attention à la crypto-monnaie ? Passons en revue ces questions une par une.

Un fonds négocié en bourse, ou ETF, est un panier de titres liés au prix d’actifs, comme des actions, des obligations ou des matières premières, qui peuvent être achetés ou vendus en bourse ; toute personne possédant un compte de courtage peut négocier des ETF. Un ETF lié au bitcoin est naturellement lié au prix du bitcoin, et en vertu de l’Investment Company Act de 1940, tous les nouveaux ETF doivent s’enregistrer auprès de la Securities and Exchange Commission. Ce détail est important car l’approbation par l’agence d’un ETF bitcoin suggère qu’il est ouvert à autoriser davantage de produits liés à la crypto-monnaie à négocier. Bien que la SEC n’ait pas considéré les crypto-monnaies comme des valeurs mobilières dans le passé, les derniers développements suggèrent que son point de vue sur la question évolue.

Mais il semble qu’il faudra un certain temps avant que la SEC décide si elle autorisera le trading de bitcoins sur le marché boursier. Le nouveau fonds ProShares, appelé Bitcoin Strategy ETF, est basé sur des contrats à terme. Cela signifie que le fonds suit les contrats à terme sur bitcoins négociés sur le Chicago Mercantile Exchange hautement réglementé. En d’autres termes, l’ETF ProShares Bitcoin Strategy ne contient pas de bitcoin lui-même mais parie plutôt sur le prix futur du bitcoin. Lors d’une apparition sur CNBC mardi, le président de la SEC, Gary Gensler, a souligné que le nouveau produit sera supervisé par la Commodity Futures Trading Commission, l’agence sœur de la SEC, qui offrira une certaine protection aux investisseurs – mais il s’agit « toujours d’une classe d’actifs hautement spéculative. «

Malgré ces détails délicats, ce nouvel ETF basé sur le bitcoin est un gros problème. La communauté des crypto-monnaies recherche un produit financier comme celui-ci depuis des années, mais les régulateurs ont hésité à en approuver un. Cameron et Tyler Winklevoss ont présenté le tout premier ETF basé sur le bitcoin en 2013, mais la SEC a rejeté leur première demande quatre ans plus tard – et à nouveau en 2018 – citant la volatilité du marché de la cryptographie. Depuis lors, la SEC a retardé les décisions sur divers ETF basés sur le bitcoin, mais elle examine actuellement plusieurs nouvelles propositions, qui sont soumises à une période d’examen de 75 jours après que les entreprises les ont soumises. Si la SEC ne fait rien, ce qui s’est produit dans le cas de ProShares, les fonds peuvent commencer à négocier. Au cours des deux prochaines semaines, les périodes d’examen de la SEC pour les propositions basées sur la crypto-monnaie d’autres sociétés, dont Valkyrie Investments, Invesco et VanEck, prendront également fin.

« Ce n’est pas que cet ETF particulier va rapporter des centaines de milliards de dollars ou quoi que ce soit », a expliqué Balchunas. Mais c’est un moment important car « C’est un pont vers tout cet autre monde qui n’est probablement pas celui de la crypto et qui pourrait commencer à l’être, maintenant qu’il est livré dans le format qu’ils aiment. »

En d’autres termes, de plus en plus d’ETF basés sur la cryptographie sont en route. Et si Gensler voit ces nouveaux produits financiers négociés sans incident, sa SEC pourrait ouvrir la porte à encore plus, y compris à ceux qui contiennent réellement des crypto-monnaies, comme le bitcoin et l’ethereum. L’existence même de ces ETF signifie non seulement qu’il est plus facile d’investir dans la cryptographie. Cela signifie également que le bitcoin a plus en commun avec l’or que jamais auparavant.

