Bitcoin ETF n’alimente pas l’augmentation record de la crypto-monnaie, déclare JPMorgan

Malgré les idées reçues, les analystes du géant bancaire JPMorgan Chase affirment que le nouveau Bitcoin Futures ETF n’est pas la raison de la montée en flèche de BTC vers un nouveau record historique.

Les stratèges de l’entreprise disent à Bloomberg que les inquiétudes concernant l’inflation font grimper le prix de la cryptographie la plus élevée, plutôt que l’enthousiasme suscité par le lancement du tout premier ETF BTC Futures.

«À lui seul, le lancement de BITO est peu susceptible de déclencher une nouvelle phase d’entrée de capitaux beaucoup plus frais dans Bitcoin.

Au lieu de cela, nous pensons que la perception de Bitcoin comme une meilleure couverture contre l’inflation que l’or est la principale raison de la reprise actuelle, déclenchant un passage des ETF d’or aux fonds Bitcoin depuis septembre. »

Source : JPMorgan Chase/Bloombreg

Les analystes affirment que BITO, qui est devenu l’ETF le plus rapide à atteindre une valorisation de 1 milliard de dollars en seulement deux jours, pourrait bientôt perdre de son élan à mesure que les ETF concurrents arriveront sur le marché et laisseront aux investisseurs une « multitude de choix d’investissement ».

« Le battage médiatique initial avec BITO pourrait s’estomper après une semaine. »

L’analyse de JPMorgan fait suite au magnat de l’immobilier milliardaire Barry Sternlicht, déclarant qu’il avait investi dans Bitcoin et d’autres cryptos en raison des craintes que les pays occidentaux ne provoquent l’inflation en imprimant trop d’argent.

Bitcoin a atteint un record de 66 988 $ le 20 octobre avant de chuter à 63 779 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko.

