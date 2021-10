Bitcoin ETF ne vient pas en Russie bientôt

TL;Répartition DR

La Russie n’approuvera bientôt aucun ETF Bitcoin. La longue route des États-Unis pour approuver l’ETF BTC. La Russie n’approuvant pas un ETF BTC est conforme à sa position anti-crypto.

La Russie a de nouveau souligné sa position ferme contre Bitcoin et les crypto-monnaies. Elvira Nabiullina, gouverneure de la Banque centrale de Russie, a déclaré que Bitcoin ETF ne serait pas admis sur le marché.

Le président de la Banque centrale de Russie a déclaré qu’elle n’était pas prête à autoriser la négociation d’ETF basés sur des contrats à terme Bitcoin.

Nabiullina a déclaré cela lors d’une conférence de presse après que le portail d’informations commerciales RBC lui a demandé si le régulateur russe de la politique monétaire suivrait l’exemple de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et autoriserait la cotation des ETF bitcoins dans le pays.

ETF Bitcoin aux États-Unis

Les premiers fonds négociés en bourse à terme américain Bitcoin ont été lancés la semaine dernière, permettant aux investisseurs d’acheter et de vendre les actifs en dehors des échanges de crypto-monnaie.

Ces fonds investissent dans des contrats à terme Bitcoin ou des accords pour acheter ou vendre l’actif plus tard pour un prix convenu plutôt que Bitcoin directement. Il permet de négocier via des comptes d’investissement réguliers, en contournant les problèmes et les problèmes de sécurité des échanges de crypto-monnaie.

L’approbation de Bitcoin ETF aux États-Unis intervient après près d’une décennie lorsque les entreprises ont essayé de publier le premier BTC ETF aux États-Unis.

Avant son approbation, la SEC a rejeté les préoccupations concernant l’observation du produit concernant le manque de réglementation et le potentiel de fraude et de manipulation sur le marché du bitcoin.

Tout cela appartient maintenant au passé, car la puissance mondiale a approuvé l’ETF BTC, le premier ayant été lancé la semaine dernière.

La position anti-crypto de longue date de la Russie

La réponse négative de Nabiullina à l’approbation d’un ETF Bitcoin est conforme à la position anti-crypto du pays.

En juillet, la banque apex a demandé aux bourses russes d’éviter de négocier des instruments financiers liés aux crypto-actifs et à leurs prix. Leur inscription « entraîne des risques accrus de pertes pour les personnes qui n’ont pas suffisamment d’expérience et de connaissances », a averti l’autorité.

CBR a également déclaré que les gestionnaires d’actifs ne devraient pas inclure les actifs de crypto-monnaie dans les fonds communs de placement. La CBR a en outre appelé les courtiers et les fiduciaires à s’abstenir d’offrir des « pseudo-dérivés avec de tels actifs sous-jacents à des investisseurs non qualifiés ».

