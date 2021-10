Bitcoin ETF reçoit l’approbation de la SEC, marquant une journée historique pour la crypto

Visitez l’article original*

Depuis la première ascension fulgurante de Bitcoin en 2017, les gestionnaires d’actifs et les sociétés d’investissement ont cherché à saisir l’opportunité dans l’espace en pleine croissance, en essayant d’amener la crypto-monnaie à Wall Street. Bien sûr, la majorité de ces efforts (sinon tous) ont été futiles – causés par la baisse de la demande pendant les ralentissements, l’opposition des entités gouvernementales ou l’incertitude générale entourant l’avenir de la crypto en tant que classe d’actifs. Mais maintenant, avec Bitcoin obtenant l’approbation du public, des institutions et même des nations comme El Salvador, il semble juste que la crypto renforce enfin sa légitimité.

L’ETF Bitcoin de ProShares obtient l’approbation de la SEC

Plus tôt dans la journée, la Securities and Exchange Commission (SEC) a finalement annoncé qu’elle avait approuvé le tout premier ETF Bitcoin Futures aux États-Unis. Cela fait suite à des mois de délibérations et de retards, la commission retardant son verdict sur au moins une douzaine ou plus d’applications Bitcoin ETF supplémentaires. Proshares, la société de gestion d’actifs qui a déposé son ETF plus tôt cet été, devrait être lancée dès la semaine prochaine. Dans son prospectus modifié mis à jour le 15 octobre, Proshares a déclaré que son ETF devrait être lancé le lundi 18 octobre.

Il s’agit sans aucun doute d’un moment historique pour l’espace des crypto-monnaies. Servant d’alternative réglementée à la détention directe de l’actif numérique sous-jacent, un fonds négocié en bourse accessible entraînera un afflux de fonds d’investisseurs de détail et institutionnels.

L’ETF Bitcoin de ProShares fonctionnera de la même manière que celui du GBTC de Grayscale, où l’ETF suivra les contrats à terme Bitcoin, plutôt que le prix de l’actif numérique directement. Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que les produits d’avenir offriront probablement des protections plus solides aux investisseurs en raison des lois strictes sur les valeurs mobilières dans lesquelles ils doivent fonctionner.

En tant que produit basé sur des contrats à terme, il peut y avoir des primes ou des décotes potentielles par rapport à la valeur nette d’inventaire (VNI). Cependant, l’ETF de Proshares a des frais de gestion de 0,95%, ce qui est considérablement inférieur aux 2% de GBTC. Ceci, associé aux périodes de rachat strictes de GBTC et à l’écart par rapport à la valeur liquidative, entraînera probablement une rotation massive des fonds du GBTC vers l’ETF de ProShares.

Décomposer l’action des prix de Bitcoin

Les nouvelles susmentionnées ont fait grimper les marchés de la cryptographie, BTC approchant de son prix record de 63 000 $. Plus tôt dans la journée, le prix du BTC a culminé à 62 600 $. Au moment de mettre sous presse, BTC est au prix de 61 300 $ – en hausse de 6,36 % au cours des seules dernières 24 heures.

Suite à l’annonce de la toute première approbation d’ETF de Bitcoin aux États-Unis, les investisseurs se sont réjouis alors que Bitcoin (BTC/USD) s’est rallié à ses prix ATH. Source : Tradingview.com

Selon CoinMarketCap, la principale crypto-monnaie a récupéré sa capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, assise confortablement à 1,15 milliard de dollars. Ethereum et d’autres altcoins majeurs ont réagi positivement à la nouvelle, se rapprochant de leurs prix records respectifs.

