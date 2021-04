Bitcoin ETF sur SEC Gate, BTC Pay de MicroStrategy + Plus de nouvelles

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Source: Adobe / Kristina Blokhin

Obtenez votre résumé quotidien des actualités sur les crypto-actifs et la blockchain en recherchant les histoires qui passent inaperçues dans les actualités cryptographiques d’aujourd’hui.

Actualités Bitcoin

Le régulateur financier américain, le Commission de Sécurité et d’Echanges (SEC), sera obligé de décider d’autoriser ou non un autre fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin (BTC), après avoir publié un document indiquant qu’il avait reçu une demande de Arbre de la sagesse . La société basée à New York a lancé ses premiers produits ETF conventionnels en juin 2006 et est depuis devenue l’un des plus grands noms de la scène américaine des ETF. La SEC devrait rendre sa décision sur une proposition d’ETF Vaneck dans les semaines à venir, avec le Kryptoïne Delaware a soumis une autre demande à la SEC la semaine dernière. En outre, la société de services financiers s’est concentrée sur les actifs numériques Galaxy numérique a déposé son propre ETF Bitcoin auprès de la SEC. Le conseil d’administration du développeur de logiciels basé aux États-Unis. MicroStrategy recevra un paiement en bitcoin, a annoncé le PDG Michael Saylor. Le 11 avril 2021, le Conseil a modifié les modalités de rémunération selon lesquelles les administrateurs non employés recevront tous les honoraires en bitcoins plutôt qu’en espèces, et le Conseil a cité leur engagement envers BTC étant donné sa capacité à servir de réserve de valeur. à la politique monétaire souveraine », a déclaré le dossier de la SEC. Le montant des frais reste inchangé et sera nominalement libellé en USD. Au moment du paiement, le processeur de paiement convertira les frais de USD en BTC, puis les déposera dans le portefeuille numérique du directeur non-employé.

Actualités réglementaires

La banque centrale Plus tôt ce mois-ci, l’Argentine a ordonné aux banques commerciales du pays de leur envoyer les noms et les détails personnels des clients qui, selon eux, ont traité avec des crypto-monnaies. Selon Infobae, la Banque centrale souhaite que les banques lui fournissent les adresses des crypto-commerçants, les numéros de compte bancaire et les numéros d’identification fiscale. Les banques ont été informées dans une lettre, a rapporté Infobae, qu’elles doivent fournir des données sur les personnes qui, selon elles, ont effectué des achats, des ventes ou des paiements à l’aide de jetons tels que Bitcoin avant le 7 avril au mercredi de la semaine dernière.

Nouvelles de la CBDC

L’administration du président américain Joe Biden intensifie l’examen des projets de la Chine pour un yuan numérique, et certains responsables de la Trésor , les département d’État , les Pentagone Oui le Conseil national de sécurité sont en renforçant leurs efforts pour comprendre les implications possibles, craignant que la mesure ne déclenche une crise. tente de renverser le dollar américain en tant que monnaie de réserve dominante dans le monde, a rapporté Bloomberg, citant “des gens familiers avec la question”. Ils sont moins préoccupés par un défi immédiat à la structure actuelle du système financier mondial, mais veulent comprendre comment le yuan numérique sera distribué et s’il pourrait également être utilisé pour éviter les sanctions américaines. Les responsables sont convaincus que cette dernière n’est pas l’intention de la Chine, et l’administration Biden ne prévoit actuellement de prendre aucune mesure pour contrer les menaces à long terme de la monnaie numérique chinoise, selon le rapport.

Actualités minières

BitRiver , un fournisseur de services d’extraction de crypto basé en Russie, a annoncé aujourd’hui la vente anticipée du jeton BitRiver (BTR), un jeton utilitaire ERC-20 qui représente un watt-heure d’énergie à l’installation de placement de BitRiver à Bratsk, en Sibérie, en Russie. Vers la fin des cinq ans à compter de la date du lancement public du jeton, qui aura lieu à Bithumb Global Le 19 avril, BitRiver proposera de racheter les jetons et de les «brûler» immédiatement, indique le communiqué de presse. Le fabricant de mineurs Bitcoin, Canaan, a déclaré une perte nette pour 2020 d’environ 33 millions de dollars. Son bénéfice net en 2020 était d’environ 68,6 millions de dollars, comparativement à 217,3 millions de dollars en 2019. Le bénéfice brut pour cette période est de 5,8 millions de dollars comparativement à 78,8 millions de dollars de l’année précédente.

Actualités sur la confidentialité

Electric Coin Co. , la société à l’origine du jeton Zcash (ZEC) axé sur la confidentialité, a annoncé Halo Arc pour Zcash, une suite de produits pour lancer «la prochaine génération de Zcash». Halo élimine le besoin d’une configuration de confiance et met à jour la cryptographie sous-jacente du protocole, a déclaré la société, ajoutant que la sortie prévue de Halo Arc est le 1er octobre 2021, pour coïncider avec l’activation de Network Upgrade 5.

Actualité des investissements

Virtue Poker soutenu par ConsenSys, la plateforme de poker décentralisée multi-chaînes basée sur Ethereum (ETH) avec licence de la Malta Gaming Authority , a déclaré avoir terminé un cycle d’investissement stratégique de 5 millions de dollars et prévoit d’utiliser les fonds pour démarrer le réseau principal de Virtue Poker. lancement, prévu pour mai 2021.

Protocole Boson , le développeur d’un «écosystème dCommerce résistant à la capture» utilisant des NFT encodés en théorie des jeux, a annoncé aujourd’hui avoir levé 25,8 millions de dollars grâce à sa vente publique de jetons, portant le total des fonds levés par la société à 36 millions de dollars. La nouvelle fait suite à la récente augmentation de 10 millions de dollars du Protocole de Boson dans les cycles d’investissement privé. Selon les rapports, plusieurs investisseurs de l’application de chat Télégramme sur le projet de blockchain qui a échoué, TON a commencé à recevoir des remboursements. Aux termes d’une offre présentée aux investisseurs dans le cadre d’une offre initiale de pièces de monnaie qui a levé environ 1,7 milliard de dollars, les acheteurs de jetons avaient le droit de recevoir des remises instantanées de 72% de leur participation initiale en mai de l’année dernière ou d’attendre ce mois-ci et d’obtenir un 110 % remboursement. . Le média The Bell a rapporté que deux investisseurs lui avaient dit qu ‘«ils avaient déjà reçu de l’argent», ajoutant que «d’autres avaient reçu des lettres indiquant que les paiements avaient commencé».

Nouvelles de carrière

L’émetteur du deuxième plus grand stablecoin, USD Coin (USD), Cercle , a déclaré avoir nommé Dante Disparte au poste de directeur de la stratégie et de directeur de la politique mondiale. Il a récemment occupé le poste de vice-président exécutif de Association Diem .

Actualités NFT

bac à sable , une plateforme de métaverse sociale décentralisée et une filiale de Marques Animoca , a annoncé avoir gagné plusieurs partenaires des industries des jetons non fongibles (NFT), des investissements et de la musique, y compris Passerelle astucieuse , 21x , Gémeaux , Fonds Gemini Frontier , Galaxy Interactive. , Bill Lee, Ken Howery, Chris Ye et le gang Avenged Sevenfold, qui se sont tous associés pour acquérir LAND NFT dans le métaverse ouvert et se sont engagés à créer des expériences tout au long du métaverse.