Bitcoin, Ethereum, Cardano… Quelles sont les meilleures crypto-monnaies pour investir sur le long terme ? | La technologie

L’engouement pour la crypto-monnaie a poussé des millions de personnes dans le monde à mettre leurs économies en jeu pour essayer de frapper la balle. Le fait est que chaque devise diffère des autres et pour savoir investir il faut les connaître.

C’est le mois des monnaies virtuelles, avec plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, puisque comme vous le savez elles dégringolent depuis quelques semaines sans trop savoir pourquoi.

Parce que le marché des crypto-monnaies n’est soutenu par aucun organisme officiel ou qu’il est soutenu par une banque centrale, investir en eux est autant une loterie qu’investir en bourse. Rien ne vous assure que vous gagnerez de l’argent.

Pour cette raison même, les experts demandent à bien connaître chacune des devises, Afin de comprendre ce qui les différencie, une question clé à investir.

Ici, nous partons une brève explication et mise à jour des sept principales crypto-monnaies qui ont actuellement le plus de valeur sur le marché, avec Bitcoin en première position, bien sûr.

La liste va du plus au moins valorisé :

Bitcoin (BTC): C’est la plus grande crypto-monnaie au monde. Sa valorisation augmente alors que de plus en plus d’investisseurs s’en tiennent à cet “or numérique”. Le facteur le plus important derrière sa valeur précieuse est la limite maximale de ses pièces : il n’y en a que 21 millions. Ethereum (ETH) : il est presque toujours en concurrence avec Bitcoin. Sa part du marché des crypto-monnaies est récemment passée de 18% à 20%. Il s’agit d’une plate-forme blockchain décentralisée qui se passe de tiers. Cardano (ADA) : C’est également une plate-forme de blockchain décentralisée qui utilise une crypto-monnaie native. Permet des transactions sécurisées entre pairs. Il est prévu d’activer les contrats intelligents très bientôt. C’est la pièce verte. Uniswap (UNI): Cette monnaie permet déjà l’utilisation de contrats intelligents. Facilite les transactions de jetons automatisées sur la blockchain Ethereum. Dogecoin (DOGE) : Cette pièce a obtenu un taux de minage élevé depuis sa création. Elle est encore au stade spéculatif et n’a pas franchi la barre du dollar. Cependant, il a une plus grande circulation et une capacité illimitée à miner davantage. Pièce Binance (BNB) : Comme Bitcoin, il a une limite sur le nombre de jetons en circulation : 200 millions de pièces. Il suit également une routine trimestrielle consistant à détruire ou “brûler” une grande partie de sa monnaie tout au long de l’année. Ce sont les principales raisons de sa valeur croissante. Polkadot (POINT): Cette monnaie fournit une passerelle pour les réseaux, de sorte que de nombreuses applications construites sur Polkadot peuvent également fonctionner sur Ethereum et Bitcoin. Cependant, il est plus évolutif et plus rapide.

Avec ce guide rapide, si vous n’avez toujours pas bien compris de quoi il s’agissait, il est fort probable que cela vous a aidé à avoir une idée détaillée de chacune des pièces.

Maintenant, c’est une chose de comprendre sur quoi reposent les principales options du marché, et une autre de s’enrichir avec elles. En cela, nous ne pouvons pas vous aider.