Bitcoin, Ethereum, Crypto News et données de prix

Cette semaine, après des mois de spéculation, le président Joe Biden a nommé Jerome Powell pour un second mandat en tant que président de la Réserve fédérale. Son suppléant le plus probable, Lael Brainard, a été promu vice-président. Dans l’épisode d’aujourd’hui de « The Breakdown », NLW examine pourquoi le plein emploi reste au centre de l’agenda de la Fed alors même que les nominations annoncent un pivot narratif sur l’inflation. Il discute également des impacts probables sur le bitcoin, les stablecoins et la crypto plus largement.

