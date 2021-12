Bitcoin, Ethereum, Crypto News et données de prix

Enfin, Danny et Ben reviennent sur la semaine NFT à Miami, où la culture crypto et l’art grand public ont convergé. C’était une grande fête, c’est sûr. Mais c’était aussi un coming out culturel et reflétait à quel point « crypto » signifie plus que « l’avenir de l’argent » de nos jours. C’est l’art, le divertissement, les médias ; cela signifie culture.

