Bitcoin, Ethereum, Crypto News et données de prix

Dogecoin, quelles que soient ses qualités intrinsèques ou fonctionnelles, a été secoué par des multiplicateurs de force uniques. Le Dogecoin NASCAR n’était que l’un d’une longue série de spectacles publics qui ont renforcé sa valeur par la familiarité et l’association positive : dans un monde de paris et d’escroqueries spéculatifs à haut risque et difficiles à comprendre, le visage amical de Dogecoin a continué à montrer dans des contextes incroyablement agréables. Entre les histoires d’horreur de startups pillées et d’accidents coûteux, il y avait des histoires de voitures Dogecoin, d’organisations caritatives Dogecoin et d’histoires idiotes de gens occasionnels qui frappent fort avec la sympathique crypto blague de chien. Dogecoin, grâce à son innocuité perçue, a développé par inadvertance la campagne de relations publiques la plus non menaçante de toute la crypto. Associé à des noms occasionnels de célébrités comme Snoop Dogg, Gene Simmons et ce gars de Tesla, Dogecoin a obtenu un puissant effet d’association positive, peu importe ce que c’est, comment cela fonctionne ou comment il était prévu.

