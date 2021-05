Bitcoin, Ethereum, d’autres rebondissent après des jours de tourment pour les investisseurs; mcap récupère à partir de 1,47 T $

Alors que les cryptos continuent de fluctuer, les gestionnaires de fonds estiment que Bitcoin est une bulle. (Image représentative)

Le marché de la cryptographie a légèrement augmenté mardi après près de deux semaines de tourment pour les investisseurs au cours desquelles ils ont perdu près d’un billion de dollars en valeur. La capitalisation boursière totale de tous les cryptos, selon CoinGecko, était passée de 2,61 billions de dollars au 12 mai à 1,47 billion de dollars au 24 mai avant de rebondir à 1,77 billion de dollars à 18h30 IST mardi. Le prix du Bitcoin a également rebondi à plus de 40 000 dollars mardi après-midi après être tombé à 32 500 dollars dimanche contre près de 58 000 dollars le 12 mai. De même, Ethereum est passé de 1853 dollars dimanche à 2753 dollars aux petites heures de mardi. Dogecoin a également montré une amélioration, son prix passant de 28 cents dimanche à 38 cents mardi.

La reprise marginale du marché de la cryptographie fait suite à un tweet du PDG de Tesla, Elon Musk, et du PDG de la société d’analyse commerciale MicroStrategy, Michael Saylor, sur une rencontre avec les mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord sur une extraction de crypto durable et transparente.

Hier, j’ai eu le plaisir d’organiser une réunion entre @elonmusk et les principaux mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord. Les mineurs ont accepté de former le Bitcoin Mining Council pour promouvoir la transparence de l’utilisation de l’énergie et accélérer les initiatives de développement durable dans le monde entier. https://t.co/EHgLZ9zvDK – Michael Saylor (@michael_saylor) 24 mai 2021

Cela est arrivé quelques jours après que Musk eut souligné la quantité «insensée» d’énergie nécessaire à la production de Bitcoin. Musk avait également réitéré son appel en faveur d’une «taxe sur le carbone» (une taxe imposée sur la combustion du charbon, du gaz et d’autres combustibles à base de carbone) au milieu des inquiétudes concernant «l’utilisation croissante des combustibles fossiles pour l’extraction et les transactions de Bitcoin, en particulier le charbon, qui a les pires émissions de tous les carburants », selon un communiqué tweeté par Musk le 13 mai. Musk avait même annoncé que Tesla cesserait d’accepter le bitcoin en paiement pour ses véhicules électriques en raison de préoccupations environnementales.

Alors que les cryptos continuent de fluctuer, les gestionnaires de fonds estiment que Bitcoin est une bulle. Au moins selon l’enquête d’avril 2021 des gestionnaires de fonds mondiaux de Bank of America, impliquant environ 200 gestionnaires de fonds institutionnels, mutuels et spéculatifs dans le monde, 74% des personnes interrogées pensaient que Bitcoin était une bulle alors que seulement 16% étaient en désaccord avec la notion.

