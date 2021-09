Bitcoin, Ethereum et Altcoins commencent à se rallier

Le prix du Bitcoin a commencé une hausse décente au-dessus de la résistance de 45 500 $. Ethereum est de retour au-dessus de 3 300 $, le XRP fait toujours face à une résistance proche de 1,12 $. SNX, SAFEMOON et MINA ont augmenté de plus de 20 %.

Le prix du Bitcoin a formé une base au-dessus du niveau de 45 000 $. BTC a entamé une nouvelle poussée et a cassé la résistance à 45 500 $. Il est actuellement (12h03 UTC) montrant des signes positifs, mais une clôture au-dessus de 46 000 $ est nécessaire pour une hausse plus forte à court terme.

De même, la plupart des principaux altcoins rebondissent également plus haut. L’ETH est passé au-dessus de 3 300 $ et pourrait tenter une cassure au-dessus de 3 400 $. Le XRP fait toujours face à une résistance majeure proche de 1,10 $ et 1,12 $. L’ADA est bloqué à près de 2,40 $, avec un support décent près de 2,32 $.

Prix ​​du bitcoin

Après une clôture au-dessus de 45 000 $, le prix du bitcoin a entamé une vague de reprise régulière. BTC a franchi le niveau de résistance de 45 500 $ et a même dépassé les 46 000 $. S’il y a une clôture au-dessus de 46 000 $, le prix pourrait continuer à grimper. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 47 000 $.

S’il y a une nouvelle baisse, un support initial est proche du niveau de 45 200 $. Le prochain support majeur pourrait être de 45 000 $, en dessous duquel le prix pourrait reprendre sa baisse vers la zone de support de 43 200 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum s’est accéléré pour passer au-dessus du niveau de 3 300 $. L’ETH a même dépassé les 3 350 $, mais il fait toujours face à une grande résistance à près de 3 400 $. Pour entrer dans une zone positive, le prix doit être supérieur au niveau de 3 400 $. La prochaine grande résistance pour les taureaux est proche du niveau de 3 450 $.

À la baisse, le prix pourrait trouver un support proche du niveau de 3 280 $. Le prochain support majeur est proche de 3 220 $, en dessous duquel il existe un risque de nouvelle baisse.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a du mal à monter et se négocie toujours bien en dessous de 2,50 $. S’il y a une cassure au-dessus de 2,50 $, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 2,55 $. Tout autre bénéfice pourrait ouvrir la porte à une augmentation régulière. À la baisse, les taureaux pourraient rester actifs près des niveaux de 2,32 $ et 2,30 $.

Litecoin (LTC) est de retour au-dessus du niveau de 178 $ et tente de dépasser le niveau de 180. La prochaine résistance majeure est proche de 185 $ et 188 $. 200 $ barrière.

Dogecoin (DOGE) se consolide au-dessus des niveaux de support de 0,220 $ et 0,225 $. À la hausse, le prix fait face à une résistance proche de 0,250 $. La prochaine résistance majeure est proche du niveau de 0,265 $, au-dessus duquel les taureaux pourraient gagner du terrain.

Le prix XRP se consolide près du niveau de support de 1,05 $. Il semble que le prix se prépare à un mouvement haussier au-dessus du niveau de 1,10 $. Une cassure nette au-dessus de 1,12 $ pourrait ouvrir la porte à un mouvement vers le niveau de 1,20 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 10%, notamment MINA, SNX, PERP, ICX, XEC, HBAR, CELO, ATOM, IOST, TEL, CRV, TRX, MIOTA et QNT. Parmi ceux-ci, MINA a augmenté de plus de 30% et a franchi le niveau de 6,35 $.

En bref, le prix du bitcoin montre des signes positifs au-dessus du niveau de 45 000 $. Si BTC s’installe au-dessus de 46 000 $, il pourrait y avoir une évolution constante vers le niveau de 47 000 $.

