Bitcoin, Ethereum et Altcoins Correct Gains ⋆ Crypto nouveau média

Le prix du Bitcoin s’est redressé au-dessus de la résistance de 60000 USD et s’est échangé à un nouveau plus haut historique près de 61.800 USD avant de se corriger à la baisse. BTC corrigé en dessous de 60000 USD, fluctuant autour du niveau de 58500 USD (05h30 UTC).

En outre, la plupart des altcoins majeurs se consolident. ETH se négocie dans une fourchette supérieure à 1 850 USD, avec un obstacle majeur proche de 1 920 USD. Le XRP / USD a cassé le support clé de 0,450 USD et il reste exposé au risque de subir davantage de pertes.

Capitalisation boursière totale

Source: www.tradingview.com

Prix ​​Bitcoin

La semaine dernière, le prix du bitcoin s’est échangé à un nouveau sommet historique proche de 61 800 USD avant de corriger les gains. À la baisse, un soutien crucial se forme à proximité des niveaux de 58 500 USD et 58 000 USD. S’il y a une clôture quotidienne en dessous de 58 000 USD, le prix pourrait chuter au prochain support clé à 55 000 USD.

À la hausse, le niveau de 61 000 USD est une résistance initiale. La principale résistance hebdomadaire est proche de 62000 USD, au-dessus duquel le bitcoin pourrait remonter vers le niveau de 65000 USD.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum a reculé en dessous de 1900 USD. ETH a testé le support de 1 850 USD et se négocie actuellement dans une fourchette. Pour amorcer une augmentation régulière, le prix doit se stabiliser au-dessus des niveaux de 1 900 USD et 1 920 USD. La principale résistance hebdomadaire se situe autour de 2 000 USD.

S’il n’y a pas de cassure haussière au-dessus de 1 920 USD, il pourrait y avoir une correction baissière prolongée. Dans ce cas, le prix pourrait tester 1 780 USD.

Prix ​​BNB, ADA, litecoin et XRP

Binance Coin (BNB) se négocie en dessous du support de 265 USD. Si BNB glisse davantage, elle pourrait tester le support de 250 USD. À l’inverse, il pourrait effacer la résistance de 275 USD pour grimper vers les niveaux de résistance de 292 USD et 295 USD.

Cardano (ADA) n’a pas réussi à rester au-dessus de 1.100 et montre quelques signes baissiers. ADA teste le support de 1.050 USD, en dessous duquel il pourrait revoir la zone de support de 1.000 USD. Toute perte supplémentaire pourrait entraîner une baisse vers 0,920 USD. À la hausse, les niveaux de 1.100 USD et 1.120 USD sont des obstacles initiaux.

Le Litecoin (LTC) a prolongé sa hausse au-dessus de 212 USD et a même grimpé au-dessus de 220 USD. LTC fait maintenant face à une résistance proche de 225 USD. S’il y a une cassure nette au-dessus de 225 USD, le prix pourrait remonter vers les niveaux de 245 USD et 250 USD. À la baisse, le niveau de 200 USD est un support solide.

Le prix du XRP est en difficulté et se négocie maintenant sous le support de 0,450 USD. Un support initial est proche du niveau de 0,420 USD. Toute perte supplémentaire pourrait même pousser le prix sous 0,400 USD. À la hausse, les haussiers pourraient faire face à un fort intérêt de vente proche de 0,450 USD et 0,465 USD.

Le marché des autres altcoins aujourd’hui

Plusieurs altcoins ont gagné plus de 10%, notamment HOT, ONE, ENJ, HBAR, REEF, NPXS, MANA, OCEAN, ALGO et VET. Sur ces derniers, HOT a rebondi de 100% et a effacé le niveau de 0,009 USD.

Dans l’ensemble, la CTB pourrait se consolider à court terme, mais elle pourrait encore dépasser 62000 USD.

_____

