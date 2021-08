Bitcoin, Ethereum et Altcoins corrects inférieurs ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix du Bitcoin a entamé une baisse constante par rapport à la résistance de 48 000 USD. BTC s’est négocié en dessous des niveaux de support de 46 500 USD et 45 500 USD. Il est actuellement (04:00 UTC) en baisse de plus de 3% et il pourrait continuer à baisser vers 44 200 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins corrigent les gains. L’ETH s’est échangé en dessous du support de 3 110 USD et il a même atteint un pic en dessous de 3 000 USD. Le XRP n’a pas réussi à rester au-dessus de 1,20 USD et il a testé le support de 1,05 USD. En outre, DOT et SOL ont également corrigé les gains d’hier.

]

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après une clôture en dessous de 46 500 USD, le prix du bitcoin a prolongé sa correction à la baisse. BTC a corrigé en dessous de 45 500 USD et 45 000 USD. Il a même franchi le niveau de support de 44 500 USD et testé 44 200 USD. Les taureaux étaient actifs à près de 44 200 USD, mais le prix a maintenant du mal à se redresser.

La première résistance clé est proche du niveau de 45 500 USD. La principale résistance se forme maintenant près du niveau de 46 500 USD, au-dessus duquel le prix pourrait revoir 48 000 USD. Le support initial à la baisse est proche de 44 500 USD, en dessous duquel le prix pourrait revoir 44 200 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a également suivi une tendance similaire et a baissé en dessous de la zone de support de 3 110 USD. L’ETH est en baisse de 5% et il a même atteint un pic en dessous du support de 3 000 USD. Le cours a testé 2 950 USD et tente désormais de se redresser. Pour entrer dans une zone positive, le prix doit dépasser la résistance des 3 110 USD.

Si ce n’est pas le cas, il existe un risque de baisse supplémentaire en dessous du support de 3 000 USD. Le prochain support clé est proche de 2 950 USD, suivi du niveau pivot de 2 880 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a fortement baissé sous les niveaux de support de 2,12 et 2,05 USD. Il a même cassé le support des 2,00 USD et testé 1,88 USD. Le prix est en baisse de plus de 8% et il peine à remonter au-dessus de 2,00 USD. La résistance clé se forme maintenant près du niveau de 2,12 USD.

Litecoin (LTC) a été rejeté près du niveau de 188 USD. En conséquence, il y a eu une réaction baissière en dessous du support des 175 USD. Le prix a même cassé 170 USD et testé 162 USD. S’il y a des pertes supplémentaires, les baissiers pourraient viser un test de la zone de support des 155 USD à court terme.

Dogecoin (DOGE) a réduit la plupart de ses gains et a cassé le support de 0,320 USD. Le prix peine même à rester au-dessus de 0,300 USD. Il semble que le prix pourrait continuer à baisser vers 0,280 USD. Le prochain support majeur est proche de 0,265 USD, où les taureaux peuvent apparaître.

Le prix du XRP est en baisse de 8% et s’échange en dessous du support de 1,15 USD. Il a même testé le niveau de 1,05 USD et il consolide désormais ses pertes. Pour démarrer une nouvelle augmentation, le prix doit dépasser les niveaux de résistance de 1,15 USD et 1,20 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins sont en baisse de plus de 10 %, notamment AUDIO, THETA, KSM, UNI, SHIB, ONE, HOT, SC, AAVE et DOT. Parmi ceux-ci, AUDIO est en baisse de plus de 20% et s’échange en dessous du niveau de 2,80 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin corrige les gains en dessous des niveaux de support de 46 500 USD et 45 500 USD. Si la BTC prolonge sa baisse en dessous de 44 200 USD, elle pourrait même revoir 42 000 USD.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre une crypto-monnaie :