Bitcoin, Ethereum et Altcoins montrent des signes de reprise

Le prix du Bitcoin est passé au-dessus de 42 000 $ et 43 500 $. Ethereum s’est échangé au-dessus de 3 050 $, XRP consolide près de 0,950 $. CELO et OMG ont récupéré 26%.

Le prix du Bitcoin a commencé une reprise décente de la zone de support de 40 000 $. BTC a bondi au-dessus des niveaux de 42 000 $ et 43 000 $. Actuellement (11h58 UTC), il se négocie au-dessus de 43 500 $ et il pourrait tenter une cassure vers 44 200 $.

De même, la plupart des principaux altcoins récupèrent également des pertes. L’ETH s’est échangé au-dessus des niveaux de résistance de 3 000 $ et 3 050 $. Le XRP est passé au-dessus de 0,950 $, mais il pourrait faire face à une forte résistance proche de 1,00 $. ADA a franchi la résistance à 2,12$ et pourrait tester 2,20$.

Après une forte baisse vers 40 000 $, le prix du bitcoin a trouvé un support aux alentours de 40 200 $. BTC a formé une base et a récemment entamé une hausse constante au-dessus de 42 000 $. Les taureaux ont poussé le prix au-dessus des niveaux de résistance de 43 000 $ et 43 200 $. Pour continuer plus haut, le prix doit être supérieur à 43 500 $. La prochaine grande résistance pourrait être de 44 200 $.

À la baisse, le support immédiat est proche de 43 000 $. Le premier support majeur se forme maintenant à près de 42 000 $, en dessous duquel le prix pourrait amorcer une nouvelle baisse.

Le prix de l’Ethereum a pu remonter au-dessus des niveaux de résistance de 3 000 $ et 3 020 $. L’ETH a même dépassé les 3 080 $ et pourrait tenter une cassure au-dessus de 3 120 $. La principale résistance à la cassure se forme maintenant près du niveau de 3 150 $.

Si le prix ne dépasse pas 3 120 $ ou 3 150 $, une autre baisse pourrait commencer. Le support clé pour une nouvelle baisse est maintenant proche de 3 000 $.

Cardano (ADA) est resté stable au-dessus du niveau de 2,00 $. En conséquence, ADA a entamé une vague de reprise au-dessus des niveaux de 2,05 $ et 2,12 $. La prochaine grande barrière est de 2,20 $. Une cassure nette au-dessus de 2,20 $ pourrait ouvrir la porte à une hausse régulière. Dans ce cas, le prix pourrait remonter à 2,35 $. Au contraire, il y a un risque d’une nouvelle baisse vers 2,00 $.

Litecoin (LTC) se consolide près du niveau de 160 $. Une résistance immédiate est proche du niveau de 165 $. La résistance clé pour une nouvelle hausse est de 172 $. Si le prix ne dépasse pas 172 $, une nouvelle baisse pourrait commencer. la zone de support principale de 150 $.

Dogecoin (DOGE) est passé au-dessus des niveaux de 0,205 $ et 0,210 $. Si le prix continue de gagner du terrain, il pourrait tester la zone de résistance de 2,20 $. Pour entrer dans une zone positive, DOGE doit s’installer au-dessus du niveau de 2,20 $ dans les prochaines séances.

Le prix du XRP est passé de 0,866 $. Il est de retour au-dessus des niveaux de résistance de 0,920 $ et 0,950 $. Cependant, les ours devraient se positionner près des niveaux de 0,980 $ et 1,00 $. À la baisse, le niveau de 0,880 $ est un support décent.

De nombreux altcoins sont encore inférieurs à 5%, notamment DCR, HT, MDX, ATOM, ZEN, MANA, NEAR, AR, PERP, EOS et BTG. En revanche, CELO, OMG, XDC, STX et QNT sont de retour dans une zone haussière.

Bref, le prix du bitcoin montre des signes d’une vague de reprise au-dessus de 43 000 $. Cependant, BTC doit s’installer au-dessus de 43 500 $, puis dépasser les 44 200 $ pour démarrer une nouvelle poussée.

