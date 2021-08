Bitcoin, Ethereum et Altcoins réduisent les gains ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix du Bitcoin n’est pas resté au-dessus du support de 48 000 USD et a prolongé sa baisse. BTC a testé la région de 47 600 USD et est resté au-dessus du support de 47 500 USD. Il consolide actuellement (04h00 UTC) près de 48 000 USD, avec une résistance majeure proche de 48 800 USD.

De même, la plupart des principaux altcoins ont prolongé leur déclin. L’ETH s’est négocié en dessous des niveaux de support de 3 250 et 3 200 USD. XRP a cassé le support de 1,20 USD et il a même testé 1,12 USD. L’ADA a atteint un sommet proche de 2,92 USD et a corrigé à la baisse à 2,60 USD.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après s’être négocié en dessous de 49 000 USD, le prix du bitcoin a prolongé sa correction à la baisse. BTC s’est négocié en dessous des niveaux de 48 200 USD et 48 000 USD. Il s’est échangé près du support de 47 500 USD et tente maintenant une reprise. Il est repassé au-dessus de 48 000 USD, avec une résistance clé proche de 48 800 USD. La prochaine résistance clé est de 49 000 USD, au-dessus de laquelle le prix pourrait retester 50 000 USD.

S’il y a une nouvelle baisse en dessous de 48 000 USD, le prix pourrait éventuellement tester le support de 47 500 USD. Toute perte supplémentaire pourrait conduire le prix vers le niveau de 46 400 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum a amorcé une baisse régulière en dessous du niveau pivot de 3 300 USD. L’ETH s’est négocié en dessous des niveaux de support de 3 250 et 3 200 USD. Il a testé le niveau de 3 150 USD. L’action actuelle des prix suggère que le prix pourrait continuer à baisser vers le support de 3 120 USD.

A la hausse, une résistance immédiate pour les taureaux est proche du niveau de 3 220 USD. La première résistance majeure est proche du niveau de 3 250 USD, au-dessus duquel le prix pourrait tester 3 300 USD.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) n’a pas réussi à tester la résistance de 3,00 USD et a atteint un sommet proche de 2,92 USD. ADA a entamé une correction à la baisse sous le support de 2,80 USD. Il est même passé sous les 2,60 USD avant de se redresser. Pour amorcer une nouvelle hausse, le prix doit franchir la résistance de 2,80 USD.

Litecoin (LTC) a prolongé sa correction à la baisse en dessous du niveau de support de 180 USD. Le prix a franchi le niveau de 175 USD et a testé 172 USD. Toute perte supplémentaire pourrait le conduire à 165 USD. À la hausse, les baissiers devraient rester actifs près de 180 USD et 185 USD.

Dogecoin (DOGE) est en baisse de plus de 7% et a franchi la zone de support de 0,300 USD. Il a même testé le niveau de 0,275 USD et a montré quelques signes baissiers. Si les ours restent en action, le prix pourrait même chuter vers le support de 0,250 USD. Pour revenir dans une zone haussière, les haussiers doivent franchir l’obstacle des 0,300 USD.

Le prix du XRP est également en baisse de plus de 7% et il a dépassé le niveau de support clé de 1,20 USD. Les ours ont poussé le prix en dessous de 1,15 USD et le prix a testé 1,12 USD. Le prochain support majeur est proche de 1,05 USD, en dessous duquel les taureaux pourraient apparaître près de la poignée de 1,00 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

De nombreux altcoins sont en baisse de 5%, notamment CHSB, TEL, ONT, XDC, HNT, THETA, ENJ, SOL, KCS, SUSHI, ICX, QTUM, ICP, COMP et MIOTA. Parmi ceux-ci, CHSB est en baisse de 12% et s’échange en dessous de 1,0.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin a réussi à rester au-dessus de 47 500 USD. Si la BTC prolonge sa baisse en dessous de 47 500 USD, elle pourrait même tester 46 400 USD à court terme.

_____

Trouvez le meilleur prix pour acheter/vendre une crypto-monnaie :