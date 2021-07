Bitcoin, Ethereum et Altcoins restent sur une tendance baissière

Comparer

Le prix du Bitcoin reste dans une zone baissière en dessous de la résistance de 32 500 $. BTC montre actuellement (04:34 UTC) des signes baissiers et pourrait même continuer en dessous de 31 000 $. Le principal support de cassure est toujours proche du niveau de 30 000 $.

De même, la plupart des principaux altcoins diminuent. L’ETH se négocie maintenant bien en dessous de 2 000 $ et pourrait même se négocier en dessous de 1 800 $. Le XRP se négocie également dans la zone rouge en dessous de la zone pivot de 0,60 $.

Après une clôture en dessous de 32 500 $, le prix du bitcoin est resté dans la zone baissière. BTC s’est même installé en dessous du niveau de support de 32 000 $ pour entrer davantage dans une zone baissière. Un support immédiat est proche du niveau de 31 000 $. Une clôture en dessous du support de 31 000 $ pourrait donner le ton à une nouvelle baisse. Dans ce cas, le prix peut même descendre en dessous de 30 000 $.

Une résistance immédiate à la hausse est proche du niveau de 32 000 $. La principale résistance hebdomadaire se forme maintenant près du niveau de 33 000 $, au-dessus duquel le prix pourrait encore accélérer.

Le prix de l’Ethereum n’est pas resté au-dessus des niveaux de support de 2 000 $ et 1 980 $. L’ETH est tombé en dessous de 1 920 $ et pourrait continuer à baisser en dessous de 1 880 $. Le prochain support clé est proche du niveau de 1 840 $, en dessous duquel le prix pourrait baisser vers le niveau de 1 750 $.

S’il y a une nouvelle poussée, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 1 980 $. La principale résistance hebdomadaire se forme maintenant près des niveaux de 2 000 $ et 2 050 $.

Cardano (ADA) a franchi la zone de support clé de 1,20 $. ADA accélère ses pertes et pourrait même se négocier en dessous de 0,170 $. Le prochain support majeur est proche du niveau de 1 150 $, en dessous duquel le prix pourrait chuter vers le niveau de 1,10 $ à court terme.

Le litecoin (LTC) s’est échangé en dessous de 120 $ pour entrer dans une zone baissière. LTC pourrait tomber en dessous du niveau de support de 115 $ et continuer à la baisse. Dans le scénario susmentionné, les ours pourraient viser un test de 105 $ et 100 $.

Dogecoin (DOGE) s’est négocié en dessous du niveau de support de 0,200 $. DOGE montre des signes baissiers et se négocie maintenant en dessous de 0,180 $. Il semble que le prix pourrait même se négocier en dessous de 0,165 $. Le prochain support hebdomadaire majeur est proche de 0,150 $, où les taureaux pourraient prendre position.

Le prix du XRP a franchi le niveau de support de 0,600 $ pour entrer dans une zone baissière. L’action actuelle des prix suggère des possibilités de baisse supplémentaire en dessous de 0,580 $. Le prochain support clé est proche de 0,550 $. Toute autre perte pourrait déclencher un mouvement vers le niveau de 0,500 $.

De nombreux altcoins ont baissé de plus de 5%, notamment AXS, RUNE, STX, SUSHI, FLOW, RVN, SNX, MANA, CHSB, HBAR et AVAX. Parmi ceux-ci, AXS a chuté de plus de 15% et s’est même échangé en dessous de 17,50 $. Pendant ce temps, XEM et KLAY ont augmenté entre 5% et 6%.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin montre des signes baissiers inférieurs à 32 500 $ et 32 ​​000 $. Si BTC ne se maintient pas au-dessus de 31 000 $ et 30 000 $, il pourrait y avoir une forte baisse à court terme.

