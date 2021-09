Bitcoin, Ethereum et Altcoins tentent de gagner du terrain

Le prix du Bitcoin montre des signes positifs au-dessus de 47 000 $. Ethereum pourrait encore augmenter à 3 750 $, le XRP se tenant à près de 1,12 $. SUSHI a augmenté de plus de 22% et a franchi le niveau de 18 $.

Le prix du Bitcoin est resté bien au-dessus des niveaux de 46 000 $ et 46 500 $. BTC a prolongé sa hausse au-dessus de 47 000 $ et a même cassé la résistance de 48 000 $. Actuellement (12h13 UTC), il corrige les gains, mais les taureaux pourraient être actifs à près de 47 000 $.

En outre, la plupart des principaux altcoins recherchent plus d’avantages. L’ETH se négocie au-dessus de 3 600 $ et pourrait même dépasser le niveau de 3 650 $. XRP pourrait commencer un rallye régulier s’il efface 1,12 $. L’ADA devrait s’installer au-dessus de 2,50 $ pour un mouvement haussier soutenu.

Capitalisation boursière totale

Source : https://www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après un mouvement constant au-dessus de 48 000 $, le prix du bitcoin a affronté les vendeurs à près de 48 500 $. Récemment, il y a eu une correction à la baisse et BTC se négociait en dessous de 48 000 $. Cependant, les inconvénients ont été limités en dessous de 47 200 $ et 47 000 $. A la hausse, la résistance immédiate est proche de 48 200 $. La première résistance majeure est proche du niveau de 48 500 $, au-dessus duquel le prix pourrait remonter à 49 200 $.

A la baisse, le support immédiat est de 47 400 $. Le premier support majeur avoisine les 47 000 $, en dessous duquel le prix pourrait tester 46 500 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum reste dans une tendance haussière et s’est installé bien au-dessus du niveau de 3 500 $. L’ETH est à la hausse et pourrait tenter une clôture au-dessus de 3 600 $. Si les taureaux réussissent, le prix pourrait se redresser davantage vers le niveau de 3 650 $. La prochaine grande résistance à la hausse pourrait être de 3 720 $.

Le support initial est proche du niveau de 3 520. Le premier support majeur est à 3 500 $. Toute nouvelle perte est susceptible de pousser le prix vers le niveau de 3 440 $.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) est bloqué près du niveau de 2,45 $. Pour démarrer un rallye régulier, il doit franchir les niveaux de résistance de 2,50 $ et 2,55 $. Dans ce cas, le prix peut même dépasser 2,65 $. La prochaine résistance clé est proche de 2,80 $. S’il y a une nouvelle baisse en dessous de 2,40 $, le prix pourrait retester le niveau de 2,32 $.

Litecoin (LTC) est en hausse de 5% et a cassé la résistance à 188$. Il semble que les taureaux visent un test du niveau de 200. Tout gain supplémentaire pourrait ouvrir la porte à un mouvement vers le niveau de 220. S’il y a une correction à la baisse, les taureaux pourraient rester actifs près de 180 $.

Dogecoin (DOGE) fait toujours face à une grande résistance proche du niveau de 0,250 $. Une cassure appropriée au-dessus du niveau de 0,250 $ pourrait donner le ton à un rallye plus fort. La prochaine résistance majeure se situe à 0,265 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait tester 0,280 $.

Le prix XRP vise une cassure nette au-dessus du niveau de résistance de 1,12 $. Dans ce cas, le prix pourrait augmenter régulièrement vers le niveau de 1,20 $. Sinon, il pourrait y avoir une correction à la baisse vers le niveau de 1,05 $. Le principal support de cassure est proche du niveau de 1,00 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont augmenté de plus de 5%, notamment REN, ZEN, SNX, SUSHI, RUNE, AVAX, CRV, ZRX, WAVES, ALGO, MATIC et MKR. Parmi ceux-ci, le ZEN et le SUSHI ont augmenté de plus de 18 %.

En bref, le prix du bitcoin augmente régulièrement au-dessus de 47 200 $. Si BTC efface la résistance de 48 500 $, il pourrait y avoir un mouvement vers le niveau de 50 000 $.

