Bitcoin, Ethereum et Avalanche : analyses des prix

Le prix du Bitcoin a atteint le bas de la ligne de tendance illustrée ci-dessous sur le graphique 1D par TradingShot mardi.

BTC a finalement éclaté puis fermé en dessous du point d’emphase sur le graphique à 41 195 $.

Maintenant, les traders attendent de voir si BTC peut détenir le niveau d’inflexion le plus important entre un marché haussier et baissier laissé au niveau de 40 000 $.

Une nouvelle phase d’accumulation pour Bitcoin recommence ?

BTC a également cassé sa ligne de demande sur son graphique à 4 heures juste avant la fermeture de la bougie quotidienne de mardi.

L’indice de la peur et de la cupidité est 24 et dans le Zone de peur extrême. La mesure d’aujourd’hui est -1 de la mesure d’hier de 25 c’est aussi dans le Zone de peur extrême.

L’indice de la peur et de la cupidité est toujours dans la zone de peur

La fourchette de prix de 24 heures de BTC est de 40 988 $ à 42 837 $ et sa fourchette de prix de 7 jours est de 40 930 $ à 45 168 $. La plage de 52 semaines de Bitcoin est de 10 476 $ à 64 804 $.

Bitcoin était de 10 672 $ à cette date l’année dernière.

Le prix moyen de BTC sur 30 jours est de 46 145 $.

Bitcoin [-2.67%] a clôturé la bougie quotidienne de mardi d’une valeur de 41 064 $ pour une deuxième clôture quotidienne consécutive en chiffres rouges.

Analyse d’Ethereum

L’action des prix de l’éther continue de tourner autour des $3k niveau et une bataille en cours entre les traders haussiers et baissiers se poursuit avec des ours actuellement sous contrôle.

Un modèle baissier pour Ethereum

Le graphique ETH 1D ci-dessus de CryptoPatel postule une perspective baissière dans l’intervalle pour le prix de l’ETH. Les ours contrôlent actuellement le prix en dessous de 3 000 $, au moment de la rédaction.

Si les taureaux veulent faire monter le prix et atteindre de nouveaux sommets en 2021, ils devront récupérer 3 000 $ ETH comme cible principale. Après ce niveau, les taureaux devront envoyer le prix au-dessus de 3 000 $, puis de 3,3 000 $ pour rétablir le contrôle du prix de l’Ether.

Inversement, les ours doivent faire baisser le prix de l’ETH pour tester 2,6k $. S’ils peuvent tester ce niveau et le réduire à la baisse, les ours pourraient s’installer pour un marché baissier prolongé et cela pourrait être le début d’un hiver crypto.

La fourchette de prix d’Ether sur 24 heures est de 2 798 $ à 2 973 $ et sa fourchette de prix sur 7 jours est de 2 750 $ à 3 178 $. La fourchette de prix de l’ETH sur 52 semaines est de 337,42 $ à 4 352,11 $.

L’ETH valait 354,43 $ à cette date l’année dernière.

Le prix moyen de l’éther sur 30 jours est de 3 341 $.

ETH[-4.04%] fermé la valeur quotidienne de la bougie du mardi 2 807 $ et en chiffres rouges pour une deuxième journée consécutive.

Analyse des avalanches

Le graphique AVAX 1D ci-dessous de Guapeva montre AVAX actuellement de retour sous le milieu de son canal ascendant actuel.

Les traders haussiers d’AVAX voudront à nouveau tester bientôt le haut de son canal ascendant, ce qui finirait par porter le prix à trois chiffres ou un retour au niveau de soutien de 50 $ pourrait être à venir.

L’avalanche est à l’intérieur d’un canal ascendant

La volatilité d’AVAX au cours des derniers mois a été forte, donc si la macro [bitcoin] parvient à nouveau à la tendance à la hausse, les traders pourraient voir AVAX pivoter à la hausse et poursuivre rapidement sa tendance haussière plus large.

Malgré une baisse de prix de 22,7% depuis son ATH de 79,31 $, AVAX est de +425% contre le dollar américain, +346% contre BTC et +321,5% contre ETH au cours des 90 derniers jours.

La fourchette de prix d’Avalanche sur 24 heures est de 61,44 $ à 69,27 $ et sa fourchette de prix sur 7 jours est de 58,72 $ à 79,25 $. La fourchette de prix d’AVAX sur 52 semaines est de 2,82 $ à 79,31 $.

AVAX valait 4,21 $ à cette date l’année dernière.

Avalanche’s est toujours au-dessus de son prix moyen sur 30 jours de 55,97 $, au moment de la rédaction.

AVAX [-7.16%] fermé la bougie quotidienne de mardi d’une valeur de 61,55 $ et en chiffres rouges pour le cinquième jour consécutif.