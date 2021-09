Bitcoin, Ethereum et d’autres ont perdu 350 milliards de dollars en 48 heures alors que la crise d’Evergrande a frappé les cryptos mcap: experts

“Certains ont attribué la baisse soudaine (du Bitcoin) à la situation actuelle d’Evergrande en Chine, qui a déjà provoqué des troubles sur les marchés traditionnels”, a déclaré lundi Jonas Luethy de GlobalBlock.

La valeur marchande des crypto-monnaies est tombée à un minimum de 1,7 billion de dollars à 5 h 14 IST mercredi, contre 2,12 billions de dollars à 2 h 44 IST lundi, en baisse de 16,5% en 48 heures, entraînant une perte de plus de 350 milliards de dollars, selon aux données du portail crypto CoinMarketCap. Dans le décompte des pertes de prix, Bitcoin a vu son prix chuter de 15 %, passant de 47 211 $ à 39 876 $ au cours de ladite durée, tandis qu’Ethereum a glissé de près de 18 %, passant de 3 325 $ à 2 730 $. Même Solana, qui a récemment attiré un grand intérêt des investisseurs, a baissé de 19 %, passant de 152 $ à 122 $. Les experts soulignent l’impact de la crise actuelle d’Evergrande en Chine.

« Le marché s’est ébranlé lorsque le reste du monde s’est rendu compte de l’échec du groupe immobilier Evergrande, ce qui a conduit à une vente massive. Cela a été considéré par beaucoup comme une crise de Lehman Brothers qui a déclenché la récession de 2008. La baisse des prix sur diverses cryptos majeures s’est élevée à plus de 6%, mais étant donné que la crypto se couvre en raison de sa nature de marché mondial, la baisse des prix qui s’est produite à cause de cela devrait se rétablir rapidement », Sathvik Vishwanath, co-fondateur et PDG, Unocoin a déclaré à Financial Express Online.

La baisse a suivi l’action sur les marchés mondiaux. Les craintes de défaut d’Evergrande ont déclenché la volatilité des actions asiatiques et les prix de l’énergie au Royaume-Uni, mettant la majorité des fournisseurs d’énergie en danger d’insolvabilité tandis que Wall Street a connu des chutes tout aussi inquiétantes alors que le S&P a chuté de 1,7% lundi, son pire jour de bourse depuis mai, Freddie Evans , a déclaré mardi un vendeur du courtier en actifs numériques GlobalBlock dans une note. “Les craintes d’une correction économique mondiale se sont intensifiées au cours des derniers mois, et Evergrande pourrait peut-être être le catalyseur… Comme prévu, la crypto a suivi les marchés mondiaux”, a déclaré Evans.

“Certains ont attribué la baisse soudaine (du Bitcoin) à la situation actuelle d’Evergrande en Chine, qui a déjà provoqué des troubles sur les marchés traditionnels”, a déclaré lundi Jonas Luethy de GlobalBlock. La capitalisation boursière de la crypto jeudi soir était revenue à 1,98 billion de dollars avec une part de Bitcoin de près de 42% à 44 041 $, au moment du dépôt de ce rapport, tandis qu’Ethereum a récupéré à 3 113 $ et Solana à 148 $. Evergrade, l’un des plus grands promoteurs immobiliers chinois, a attiré l’attention des réglementations mondiales, car son énorme fardeau de la dette de plus de 300 milliards de dollars pourrait avoir un impact sur les marchés et les économies mondiaux.

