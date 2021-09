Bitcoin Ethereum et Solana s’apprêtent à frapper le toit bientôt! Voici les prochains niveaux – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

L’ensemble de la carte thermique de la crypto-monnaie est rouge, indiquant une tendance à la baisse sur le marché. BTC se négocie actuellement à 42,2 $, tandis que l’ETH a subi une baisse significative et se négocie maintenant en dessous de 3 000 $. Malgré la baisse du marché des crypto-monnaies, quelques devises sont restées positives.

Au milieu de ce mouvement du marché, un analyste populaire intelligent met à jour sa vision du marché et prédit les actions de prix pour Bitcoin, Ethereum et Solana pour les jours à venir.

Ethereum

Ethereum semble avoir atteint un creux, selon une nouvelle mise à jour du marché de Smart Contracter. Il pense que le marché a atteint un creux de correction important, que l’ETH a probablement déjà atteint un creux et qu’il atteindra probablement un sommet historique.

Il souligne le comportement des prix d’Ethereum depuis le rebond de juillet, ajoutant que l’actif cryptographique semblait avoir terminé un modèle haussier Elliott Waves à cinq vagues.

L’entrepreneur a correctement prévu le retracement d’Ethereum à environ 2 700 $ après avoir atteint un peu moins de 4 000 $ et terminé l’impulsion en cinq vagues. L’ETH a régulièrement rebondi après le repli.

Maintenant que l’impulsion à cinq vagues a terminé sa correction, le trader s’attend à de nouveaux sommets historiques

Bitcoin

Ethereum et augmenterait très certainement encore après une autre correction d’onde ABC. Bitcoin se négocie maintenant à 44 800 $ au moment de la rédaction.

“J’ose prédire, comme pour Ethereum, nous irons très probablement un peu plus haut et ensuite nous aurons un joli petit ABC [correction]…

Il dit en outre, si c’est un ABC complet, exactement le même accord qu’avant, j’ose dire que nous serons sur le point d’une nouvelle poussée vers des sommets historiques.

Solana

Smart Contracter est également positif sur Solana (SOL), une plate-forme de contrat intelligent, prédisant qu’elle aurait l’un des rebonds les plus forts du marché des altcoins.

Il dit: Lorsque BTC et ETH seront au plus bas, SOL rebondira le plus durement et atteindra un sommet historique le plus rapidement, commençant à s’empiler à ces niveaux.

Je vais faire la moyenne vers le bas si nécessaire ; il n’y a pas de configuration exploitable ici, juste une autre intuition de prise de couteau, ajoute-t-il.