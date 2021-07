Bitcoin, Ethereum et XRP consolident leurs gains ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix du Bitcoin s’est établi au-dessus du niveau de 39 500 USD. BTC envisage actuellement (04:42 UTC) plus de gains au-dessus de 40 000 USD et 40 500 USD qui pourraient donner le ton à une augmentation plus importante vers 42 000 USD.

En outre, la plupart des principaux altcoins augmentent régulièrement. L’ETH doit s’établir au-dessus de 2 325 USD et 2 350 USD pour une poursuite de la hausse. Le XRP maintient ses gains après avoir bondi de plus de 10 % et franchi la barre des 0,70 USD hier.

Prix ​​du bitcoin

Après une légère baisse, le prix du bitcoin a entamé une nouvelle augmentation au-dessus du niveau de 39 000 USD. BTC a même franchi la résistance de 39 500 USD. Cependant, le prix peine à s’établir au-dessus de 40 000 USD. Une clôture au-dessus de 40 000 USD pourrait donner le ton à une augmentation plus importante à court terme. La prochaine résistance majeure se situe près du niveau de 42 000 USD.

A la baisse, le niveau de 39 400 USD est un support à court terme. Le prochain support clé est proche de 38 800 USD, en dessous duquel le prix pourrait tester 38 000 USD.

Prix ​​de l’Ethereum

Le prix de l’Ethereum est stable au-dessus du niveau de support de 2 200 USD. Cependant, l’ETH est confronté à un obstacle majeur près de 2 325 USD et 2 350 USD. Pour continuer à la hausse, le prix doit s’établir au-dessus de 2 350 USD. Dans ce cas, le prix pourrait accélérer à la hausse vers le niveau de 2 450 USD.

S’il n’y a pas de cassure haussière, le prix pourrait corriger en dessous de 2 250 USD. Le premier support clé est proche de 2 200 USD. Une clôture en dessous de 2 200 USD pourrait donner le ton à une baisse plus importante.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) consolide au-dessus du niveau pivot de 1,250 USD. A la hausse, ADA fait face à une résistance proche de 1,30 USD. La prochaine résistance clé est proche de 1,32 USD, au-dessus de laquelle les acheteurs pourraient tester 1,40 USD. A l’inverse, les haussiers pourraient rester actifs près de 1,22 USD et 1,20 USD.

Litecoin (LTC) a du mal à s’installer au-dessus du niveau de résistance de 142 USD. Si LTC franchit ce niveau, il pourrait tester 150 USD. Tout gain supplémentaire pourrait donner le ton à un mouvement constant vers le niveau de 165 USD. À la baisse, le prix pourrait trouver des offres proches de 130 USD.

Dogecoin (DOGE) se consolide au-dessus du niveau de 0,200 USD. Si le DOGE accélère au-dessus de 0,212 USD, il pourrait amorcer une reprise plus forte. Dans le cas contraire, il existe un risque de cassure sous les niveaux de support de 0,200 USD et 0,188 USD. Le prochain support majeur est proche du niveau de 0,165 USD.

Le prix du XRP a entamé une forte remontée au-dessus du niveau de 0,650 USD hier. Le XRP est toujours en hausse de plus de 10% et il a même cassé la résistance de 0,700 USD. L’action actuelle des prix suggère des chances de plus de hausses au-dessus de 0,712 USD et 0,720 USD.

Marché des autres altcoins aujourd’hui

Quelques altcoins ont gagné plus de 5%, notamment RUNE, LUNA, QNT, HNT, AMP, LEO, FTM et ICX. Parmi ceux-ci, RUNE a progressé de plus de 31% et a même dépassé le niveau de 5 USD.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin se négocie dans une zone positive au-dessus du niveau de 39 500 USD. Si BTC dépasse les 40 000 USD, les taureaux pourraient tester 42 000 USD à court terme.

