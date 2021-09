Bitcoin, Ethereum (ETH), Cardano (ADA) Le prix est prêt pour une cassure !

in

L’espace crypto progresse après avoir connu un marché généralement baissier. Alors que le prix du Bitcoin s’apprête à dépasser 50 000 $ après une croix d’or très attendue. Et la plupart des autres altcoins importants trouvent leur nouvel équilibre. Le prix de l’Ethereum a formé une zone de support cruciale entre $3200 et $3400 et Cardano prix près 2,40 $.

Prévision de prix Bitcoin (BTC):

Au moment de la rédaction, le prix BTC se négocie à 48635,75 $ à l’heure de la presse. Le prix augmente de 2,19 % au cours des dernières 24 heures. L’analyste crypto Micheal Van De Poppe dans le dernier vidéo mise à jour dit

“Si le marché va s’inverser, le prix du BTC reviendra aux niveaux initiaux si peu d’acheteurs se montrent intéressés à acheter”,

Signalant que certains acheteurs interviennent à des niveaux plus élevés grâce auxquels BTC obtient d’excellents niveaux de support. Il a poursuivi en disant que le prix BTC détient une zone de support cruciale entre 46k et 47k. Et il a en outre ajouté si le prix du Bitcoin casse à un niveau de résistance crucial à 50 000 $, il se ralliera au nouvel ATH.

Prévision de prix Ethereum (ETH):

Le prix de l’ETH a franchi la barre des 4000 $ pour la première fois depuis mai le 3 septembre. La reprise est importante car l’ETH a perdu plus de la moitié de sa valeur lors du krach boursier de mai.

Alors que le prix d’Ethereum rencontre une résistance entre $3200 et $3400. L’ETH marche peut-être sur le chemin du Bitcoin, note Van De Poppe. L’analyste prédit qu’Ethereum, comme Bitcoin, s’il reteste avec succès à 3400 $, alors le prix a le fort potentiel d’atteindre $3840.

Prévision du prix de Cardano :

Selon le populaire analyste de crypto-monnaie Micheal Van de Poppe, qui pense que le prix ADA a le fort potentiel d’atteindre de nouveaux sommets. L’analyste dit à ses 127 000 abonnés qu’à ce stade, le prix Cardano n’est pas trop important pour l’action des prix. Il a abordé la flambée des prix d’ADA de 1,9 $ à 3,10 $ au mois d’août.

L’analyste a poursuivi en disant que le prix de l’ADA forme un nouvel équilibre à 2,40 $ après le lancement du hard fork Alonzo. Et cela s’accompagne généralement d’un léger mouvement correctif. Tant que Cardano restera au-dessus du niveau de support majeur immédiat à 1,90 $, le prix va continuer à évoluer vers la droite, a-t-il ajouté.

Dans l’ensemble, l’avenir s’annonce radieux pour ces trois pièces. Si des fondamentaux solides soutiennent l’action des prix, nous pouvons nous attendre à une énorme flambée des prix dans les prochains cycles haussiers. Le prix Bitcoin, le prix Ethereum et le prix Cardano semblent avoir un long chemin à parcourir.