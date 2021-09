Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Altcoins et DeFi Forward !

in

En tant que pouvoirs qui tentent d’exercer une influence décroissante sur l’argent, le bitcoin continue de s’améliorer et de gagner en adoption. La confiance dans la technologie monétaire traditionnelle est en baisse.

L’existence même de Bitcoin remet en question les pratiques monétaires fondamentalement inappropriées et souvent corrompues qui ont régné au cours des 100 dernières années.

Approfondissons.

Litecoin atteint un sommet de 3 mois alors que les fondamentaux s’améliorent

Le litecoin s’est rallié ces derniers temps, atteignant son prix le plus élevé depuis la mi-mai, alors que le réseau de monnaie numérique continue de bénéficier des vents favorables et de l’augmentation de l’activité du réseau.

La relation entre Litecoin et Bitcoin a souvent été comparée à celle de l’argent et de l’or, tant d’un point de vue fondamental que technique.

Regarde le Article complet ici !

Bitcoin : en avant et en haut ?

Jeudi dernier, j’ai partagé un graphique clair sur Twitter détaillant les niveaux exacts d’intérêt à ce moment-là. Le BTC / USD a perdu les dernières couches de pression de vente depuis lors et est sur le point d’un autre élan haussier, avec un objectif potentiel de 57 200 $.

Au moment de la rédaction de cet article, la pièce change de main à 51 770 $, après avoir clôturé une bougie quotidienne de grande taille fermement en vert. À 48 600 $, l’EMA de 20 jours est le niveau de ligne dans le sable pour accélérer l’élan. Si les prix évoluent (et clôturent plus bas), il est prudent de s’attendre à ce qu’une correction plus profonde soit probable.

Cependant, la tendance quotidienne du Relative Strength Index (RSI), observable depuis le 7 août, semble également succomber à la dynamique haussière. Cela suggère que les acheteurs ne reculent pas.

Si BTC / USD décide de battre des sommets historiques maintenant (par opposition à plus tard), le niveau d’extension de fibre de 88 000 $ 1 618 serait le premier objectif macro pour les taureaux.

Tous les regards sont tournés vers le roi de la crypto dans l’immédiat à court terme. L’hyperbitcoinisation arrivera-t-elle tôt ?

Haut Ethereum Air

ETH / USD est en déchirure. Au moment d’écrire ces lignes, l’éther a atteint un territoire sans précédent. Si 3 800 $ – 4 000 $ sont détenus de manière décisive, le dernier niveau de résistance restant à considérer serait nul et non avenu.

Comme indiqué dans le bulletin précédent, le prochain objectif pour ETH / USD au mois de septembre est le niveau d’extension de 1 618 fib à 6 000 $.

L’indice DeFi ne montre aucune pitié

Pendant ce temps, l’indice FTX DeFi continue de montrer une force implacable, s’échangeant à 13 480 $ au moment de la rédaction. Comme indiqué ci-dessus, 14 500 $ (0,786 fib) est un niveau auquel on peut s’attendre à des prises de bénéfices et à des flux de capitaux partiels vers Bitcoin ou ailleurs.

Historiquement, ETH / USD est un proxy et un signe avant-coureur du marché des altcoins. Mais l’éther est généralement également «plafonné» par l’action des prix BTC / USD. Cela signifie que si Bitcoin choisit la violence, les investisseurs abandonnent souvent les actifs risqués et se tournent vers Bitcoin et les pièces stables.

Ce truisme reste un modus operandi de travail pour les flux de capitaux dans le crypto wild west, et jusqu’à ce que la tendance s’inverse, anticiper un changement du statu quo risque de mal se terminer.

Les taureaux ouvrent-ils la voie ? Tout le chemin.

Je te vois plus tard.

Rejoins Chaîne de télégramme pour les mises à jour et les configurations en direct !

Suivez-moi sur Twitter & Gab et sur mes portails sociaux ci-dessous.

https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=C9VRLGTBHQX2N http://www.chrisoncrypto.com/

Vous pouvez également me soutenir en Bitcoin !

adresse BTC : 3EydsEYpjHn68axKnCUqBB7EbqcxrEjamr

Cordialement,

Christophe Attard

Chris Fondateur de Crypto

Contributeur à www.cityam.com

Connectez-vous directement à : Telegram