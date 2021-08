Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano & Solana Crypto nouveaux médias

in

Bitcoin (BTC)

Bitcoin est en hausse d’un petit 1% cette semaine après avoir été rejeté en essayant de dépasser la barre des 50 000 $ lundi. Le sommet actuel depuis mai se situe désormais à 50 500 $. Malheureusement, BTC n’a pas pu maintenir ce niveau et a fini par fermer la bougie quotidienne en dessous de 50 000 $.

Après le rejet, BTC a fortement baissé: hier, il est retombé sous 47 800 $, enregistrant son plus bas hebdomadaire à 46,3 000 $, cependant, le prix du bitcoin a réussi à clôturer la journée au-dessus du MA crucial de 20 jours (~ 46,9 000 $) – le premier signe haussier d’un éventuel retournement.

Aujourd’hui, BTC a rebondi sur le support à l’angle inférieur du coin et tente de pousser plus haut au moment d’écrire ces lignes. La crypto-monnaie se négocie maintenant à l’intérieur d’une formation de coin ascendant, alors que la résistance élevée de 3 mois à 50 500 $ était fournie par l’angle supérieur du coin.

Le graphique de 4 heures donne une perspective plus claire de la façon dont la configuration en coin se déroule actuellement.

Pour l’avenir, le premier niveau critique se situe autour de 47 800 $ (baissier 0,618 Fib). Viennent ensuite 49 400 $ (1 272 Fib Extension), 50 000 $, 50 740 $ (1.414 Fib Extension et angle supérieur du coin) et 52 000 $. La résistance supplémentaire se situe à 53 000 $ (baissier 0,786 Fib) et à 54 210 $ (1.272 Fib Extension).

De l’autre côté, le premier support se situe à l’angle inférieur de la cale. Viennent ensuite 46 000 $ (ma 200 jours et le plus bas de cette semaine), 45 450 $ (0,382 Fib), 44 750 $ (support février 2021) et 43 870 $ (0,5 Fib).

Graphique journalier BTC/USD. Source : TradingView. Graphique en 4 heures BTC/USD. Source : TradingView.

Ethereum (ETH)

Ethereum a connu une semaine morose, mais après tout, ETH est en hausse de 1% sur l’hebdomadaire – tout comme BTC. La deuxième plus grande pièce a rebondi sur le support à 3 000 $ jeudi dernier et a augmenté au début de cette semaine pour rencontrer la résistance à 3 350 $ (baissier .618 Fib).

ETH n’a pas pu surmonter cette résistance et a commencé à décliner après que BTC a été rejeté par la barre des 50 000 $. Initialement, Ether détenait le support de la MA à 20 jours à 3 180 $, mais a finalement chuté en dessous de ce niveau clé hier pour atteindre un cours de clôture de 3056 $.

Avec le sentiment, l’ETH a depuis rebondi sur ce support et se négocie maintenant au-dessus de 3200 $.

Pour l’avenir, la première résistance majeure se situe à 3350 $ (baissier 0,618 Fib). Viennent ensuite 3 540 $ (1,618 Fib Extension), 3 600 $, 3 700 $ (1,414 Fib Extension – bleu), 3 790 $ (Bearish 0,786 Fib) et 3 880 $ (1,618 Fib Extension – bleu).

De l’autre côté, le premier support se situe à 3180 $ (MA de 20 jours). Viennent ensuite 3060 $, 3000 $ (0,236 Fib), 2890 $ et 2740 $ (0,382 Fib).

Graphique journalier ETH/USD. Source : TradingView.

Contre Bitcoin, ETH/BTC se négocie dans un canal de prix descendant. Le canal des prix s’est formé lorsque l’ETH est tombé sous un modèle de triangle symétrique plus tôt dans le mois, et a immédiatement fait chuter l’ETH jusqu’à 0,0651 BTC (0,5 Fib et 100 jours MA) au cours de la semaine dernière.

Aujourd’hui, l’ETH a rebondi du support à 0,066 BTC et tente maintenant de clôturer au-dessus du canal des prix, alors que la reprise se poursuit.

Pour l’avenir, la première résistance se situe à 0,068 BTC (MA à 20 jours). Ceci est suivi de 0,0691 BTC (plus haut de juillet), 0,072 BTC (baissier 0,618 Fib) et 0,0736 BTC. La résistance ajoutée se situe à 0,077 BTC (1,414 Fib Extension).

De l’autre côté, le premier support se situe à 0,066 BTC. Viennent ensuite 0,0651 BTC (0,5 Fib et MA de 100 jours), 0,064 BTC, 0,0632 BTC (0,618 Fib) et 0,062 BTC.

Graphique quotidien ETH/BTC. Source : TradingView.

Ondulation (XRP)

Le XRP avait atteint une résistance à 1,27 $ (baissier 0,618 Fib) vendredi dernier et n’a pas pu surmonter le niveau. Après une autre tentative de casser 1,27 $ lundi, le XRP a commencé à baisser tout au long de la semaine.

Hier, il est tombé en dessous de la MM de 20 jours et a continué de grimper jusqu’à 1,05 $ aujourd’hui. Cependant, le XRP a depuis légèrement rebondi car il se situe au-dessus de la MA de 20 jours à 1,10 $. Jusqu’à présent sur l’hebdomadaire, XRP est en baisse de 6%, selon CoinGecko.

Pour l’avenir, la première résistance forte se situe à 1,20 $. Ceci est suivi par la résistance entre 1,25 $ (plus haut de février 2018) – 1,27 $ (baissier 0,618 Fib). Au-delà de 1,30 $, une résistance supplémentaire se situe à 1,36 $ (1,618 Fib Extension & plus haut d’août), 1,40 $ et 1,50 $ (baissier 0,786 Fib).

De l’autre côté, le premier support se situe à 1,10 $ (20-dau MA & .382 Fib). Viennent ensuite 1,05 $ (plus bas hebdomadaire), 1,00 $ et 0,928 $ (0,618 Fib).

Graphique journalier XRP/USD. Source : TradingView.

XRP a également perdu de son élan contre BTC, car il se négocie dans une formation de coin descendant. La pièce a rencontré une résistance à 2670 SAT (baissier 0,5 Fib) vendredi dernier et a commencé à baisser à partir de là. Initialement, il a trouvé un support à 2455 SAT (0,236 Fib) mais est tombé en dessous mardi.

XRP/BTC a continué à baisser alors qu’il est passé sous la MA à 20 jours hier, pour atteindre le support à 2290 SAT (0,382 Fib). Mais tout comme la paire USD, XRP/BTC avait depuis bien rebondi à partir de là pour revenir à la zone de prix MA à 20 jours.

Pour l’avenir, la première résistance se situe à 2455 SAT. Ceci est suivi par 2670 SAT (baissier .5 Fib), 2800 SAT et 2915 SAT (baissier .618 Fib).

De l’autre côté, le premier support se situe à 2290 SAT (.382 Fib). Viennent ensuite 2150 SAT (0,5 Fib et MA de 100 jours), 2000 SAT (0.618 Fib et MA de 50 jours) et 1900 SAT (MA de 200 jours).

Graphique quotidien XRP/BTC. Source : TradingView.

Cardano (ADA)

Cardano a connu une semaine extraordinaire au cours de laquelle il a réussi à augmenter de 20% et à battre son plus haut historique (2,95 $). La crypto-monnaie s’est négociée dans un canal de prix fortement ascendant tout au long du mois d’août et a récemment rencontré le support à l’angle inférieur du canal de prix.

Plus tôt dans la semaine, ADA a réussi à fixer un nouveau prix ATH, atteignant presque 3 $, mais a continué à baisser jusqu’à atteindre un support au milieu de l’angle inférieur du canal des prix à environ 2,50 $. Il a depuis rebondi à partir de là aujourd’hui alors qu’il tente de revenir vers les niveaux ATH.

Pour l’avenir, la première résistance se situe à 2,80 $ (extension 1.414 Fib). Viennent ensuite 2,95 $ à 3,00 $ (zone ATH), 3,20 $, 3,40 $ (1,272 Fib Extension) et 3,50 $.

De l’autre côté, le premier support se situe à l’angle inférieur du canal des prix, autour de 2,50 $. Ceci est suivi d’un support supplémentaire à 2,35 $ (0,382 Fib), 2,23 $ (MA sur 20 jours), 2,15 $ (0,5 Fib) et 2,00 $ (0,618 Fib).

Graphique journalier ADA/USD. Source : TradingView.

ADA/BTC continue également de bien performer, car il se négocie également dans un canal de prix ascendant. La pièce a dépassé les 5000 SAT en début de semaine pour établir un nouvel ATH (contre BTC) à près de 6000 SAT lundi.

À partir de là, il a commencé à baisser jusqu’à ce que le support se rencontre à l’angle inférieur du canal des prix. Après le nouveau test, ADA/BTC a fortement rebondi pour revenir au-dessus de 5800 SAT à partir de maintenant.

Pour l’avenir, la première résistance solide se situe à 6000 SAT. Viennent ensuite 6200 SAT, 6300 SAT (1.272 Fib Extension), 6540 SAT (1.414 Fib Extension) et 6870 SAT (1.618 Fib Extension).

De l’autre côté, le premier support se situe à l’angle inférieur du canal des prix. Viennent ensuite 5325 SAT (0,236 Fib), 5050 SAT (plus élevé de mai), 4910 SAT (0,382 Fib) et 4700 SAT (MA de 20 jours).

Graphique journalier ADA/BTC. Source : TradingView.

Solana (SOL)

SOL se comporte également très bien cette semaine après avoir bondi de 11% pour établir un autre ATH à 84,20 $. La pièce est revenue de 80 $ au cours du week-end et a commencé à baisser tout au long de la semaine jusqu’à ce qu’un support soit trouvé autour de 70 $ (0,236 fib) mercredi.

Il a ensuite rebondi à partir de là et a commencé à monter en dépassant les 75 $ hier. Aujourd’hui, il a continué de grimper de 75 $ à 80 $ et a fixé le nouveau prix ATH.

Pour l’avenir, la première résistance se situe à 87,20 $ (1,618 Fib Extension – bleu). Viennent ensuite 90 $, 96,60 $ (extension 1.272 Fib), 100 $ et 105 $ (extension 1.414 Fib).

De l’autre côté, le premier support se situe à 80 $. Viennent ensuite 75 $, 70 $ (0,236 Fib), 60,50 $ (0,382 fib et MA de 20 jours), 58,50 $ et 53,15 $ (0,5 fib).

Graphique journalier SOL/USD. Source : TradingView.

Contre BTC, SOL se comporte également très bien autour des niveaux ATH de 0,00177 BTC. La crypto-monnaie a chuté tout au long de la première moitié de la semaine jusqu’à ce qu’un support soit trouvé autour de 0,00146 BTC mercredi.

SOL a rebondi à partir de là hier pour casser 0,0015 BTC et atteindre 0,0016 BTC. Il a continué à monter aujourd’hui pour revenir à 0,00177 BTC ATH, qui a été fixé juste plus tôt la semaine dernière.

Pour l’avenir, si les acheteurs cassent l’ATH, la première résistance se situe à 0,0019 BTC (1.272 Fib Extension). Ceci est suivi de 0,002 BTC, 0,00202 BTC (1,414 extension Fib), 0,0021 BTC et 0,00222 BTC (1,618 extension Fib).

De l’autre côté, le premier support se situe à 0,0016 BTC. Viennent ensuite 0,0015 BTC (le plus bas de la semaine), 0,00136 BTC (0,382 Fib), 0,0013 BTC (MA de 20 jours) et 0,00123 BTC (0,5 Fib).

Graphique journalier SOL/BTC. Source : TradingView.

