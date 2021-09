Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano… Quel est le meilleur moment pour investir dans les crypto-monnaies ? | La technologie

in

C’est la grande question que tout investisseur devrait se poser avant de mettre son argent dans une crypto-monnaie, car il en dépend pour s’enrichir ou perdre l’investissement. Nous vous aidons à y répondre.

Il y a beaucoup d’écrits sur les crypto-monnaies, car pour gagner de l’argent, il ne manque jamais de gourous et de stratégies magiques qui promettent des retours dès le premier jour.

La réalité est que l’investissement est compliqué et nécessite beaucoup de connaissances. Et malgré cela, personne ne vous promet des résultats positifs. On pourrait même dire qu’il est normal de perdre de l’argent.

Cinquième de la chance de celui qui a mis 1 000 euros dans Bitcoin il y a 10 ans et qui est maintenant riche, la chose habituelle est que le processus de investir dans la crypto avec des étapes petites mais sûres, afin de ne pas trop risquer pendant que nous obtenons des avantages.

Et dans ce sens ça va la méthode d’investissement que nous apportons aujourd’hui, qui peut être le meilleur modèle à suivre pour tous ceux qui ne veulent pas s’introduire dans un business qui peut être très hostile.

Au lieu d’essayer de suivre le marché à chaque seconde, de nombreux investisseurs utilisent une stratégie appelée Dollar-Cost Averaging (coût moyen en dollars) ou DCA pour son acronyme en anglais.

Ceci est utilisé pour réduire l’impact de la volatilité des marchés en investissant régulièrement de plus petits montants dans un actif. Dans ce cas, les crypto-monnaies.

DCA peut être le bon choix quand quelqu’un pense que ses investissements vont s’apprécier (ils prendront de la valeur) à long terme malgré la volatilité des prix sur la route.

DCA est une stratégie à long terme dans laquelle cette situation se produit souvent. Exemple: investir 100 euros en Bitcoin chaque mois pendant un an, au lieu de 1200 euros en une seule fois.

Bien que le DCA soit un moyen populaire d’investir dans Bitcoin, il n’est pas unique aux crypto-monnaies, car les investisseurs traditionnels utilisent cette stratégie depuis des décennies pour faire face à la volatilité des marchés boursiers.

L’essentiel est de choisir un montant abordable et d’investir régulièrement, quel que soit le prix de l’actif., expliquent les experts. Puisqu’il a le potentiel de moyenner le coût des achats dans le temps et de réduire l’impact global d’une baisse soudaine des prix sur un achat donné.

Comme vous pouvez le voir, la réponse à la question est : tout moment est bon, si vous savez investir.